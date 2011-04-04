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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 559560561562
Повідомлення Додано: П'ят 04 жов, 2019 14:35

Це катастрофа - для деполюдей.
https://www.ukrnews24.net/goncharuk-dal-prognoz-uchetnoj-stavki-nbu
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 жов, 2019 14:44

  Квесторе_поверніться написав:Всім вивчати. :)
https://www.bank.gov.ua/admin_uploads/a ... 03.pdf?v=4

Одного росчерка пера о снижении учетной ставки на мантрах-декларациях мало. Основа 8% учетной ставки должна еще прочно подкреплена законодательно-рыночными инициативами:
1. Защита прав вкладчиков. Или увеличение гарантированной суммы в гривне в госах и зарубежных банках, вероятность банкротства которых крайне незначительна, на первом этапе до 700 000 грн. По вкладам в валюте можно и вовсе отменить. В случае шухера, если в кассе будет пусто, вкладчик может просто конвертнуть валюту в гривну, тем самым защитив свои уже гривневые сбережения ФГВФ, а заодно поддержав свой банк и БС в целом. А когда все устаканится, с профитом откупиться.
2. Защита банков. Или принятие ряда законопроектов о защите прав кредиторов по залогам и взыскании задолженности с проблемных должников.
Аlександр
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 жов, 2019 14:58

  Аlександр написав:
  Квесторе_поверніться написав:Всім вивчати. :)
https://www.bank.gov.ua/admin_uploads/a ... 03.pdf?v=4

Одного росчерка пера о снижении учетной ставки на мантрах-декларациях мало. Основа 8% учетной ставки должна еще прочно подкреплена законодательно-рыночными инициативами:
1. Защита прав вкладчиков. Или увеличение гарантированной суммы в гривне в госах и зарубежных банках, вероятность банкротства которых крайне незначительна, на первом этапе до 700 000 грн. По вкладам в валюте можно и вовсе отменить. В случае шухера, если в кассе будет пусто, вкладчик может просто конвертнуть валюту в гривну, тем самым защитив свои уже гривневые сбережения ФГВФ, а заодно поддержав свой банк и БС в целом. А когда все устаканится, с профитом откупиться.
2. Защита банков. Или принятие ряда законопроектов о защите прав кредиторов по залогам и взыскании задолженности с проблемных должников.

Це Ви звідки взяли?
Намалюють інфляцію 5% і облікову свавку знизять до 8%.
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 29576
З нами з: 22.11.13
Подякував: 1 раз.
Подякували: 1491 раз.
 
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  #<1 ... 559560561562
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