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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: П'ят 04 жов, 2019 14:35
Це катастрофа - для деполюдей.
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Додано: П'ят 04 жов, 2019 14:44
Одного росчерка пера о снижении учетной ставки на мантрах-декларациях мало. Основа 8% учетной ставки должна еще прочно подкреплена законодательно-рыночными инициативами:
1. Защита прав вкладчиков. Или увеличение гарантированной суммы в гривне в госах и зарубежных банках, вероятность банкротства которых крайне незначительна, на первом этапе до 700 000 грн. По вкладам в валюте можно и вовсе отменить. В случае шухера, если в кассе будет пусто, вкладчик может просто конвертнуть валюту в гривну, тем самым защитив свои уже гривневые сбережения ФГВФ, а заодно поддержав свой банк и БС в целом. А когда все устаканится, с профитом откупиться.
2. Защита банков. Или принятие ряда законопроектов о защите прав кредиторов по залогам и взыскании задолженности с проблемных должников.
Додано: П'ят 04 жов, 2019 14:58
Це Ви звідки взяли?
Намалюють інфляцію 5% і облікову свавку знизять до 8%.
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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