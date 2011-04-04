Додано: П'ят 04 жов, 2019 17:10

jay2004 написав: Faceless написав:

Faceless написав: Додано: Суб 06 лют, 2016 16:29

Уверен, намного раньше. Писал ещё больше года назад, и повторю - буквально через пару лет тут же будут идти разговоры, где нагусарили под 12-15% в гривне, и искать, где баксы положить не под 3%, а под жирные 4%.

"Запомните этот твит © " Додано: Суб 06 лют, 2016 16:29Уверен, намного раньше. Писал ещё больше года назад, и повторю - буквально через пару лет тут же будут идти разговоры, где нагусарили под 12-15% в гривне, и искать, где баксы положить не под 3%, а под жирные 4%."Запомните этот твит © "



Если читать дословно (пару лет) - то они уже прошли (Ваш прогноз так и не сбылся). А ставка 19% (в Вашем любимом ТАСе) - Форвард (19%) до сих пор держатся... Уже даже Моня сегодня подтянулся с 18,5%. Если читать дословно (пару лет) - то они уже прошли (Ваш прогноз так и не сбылся). А ставка 19% (в Вашем любимом ТАСе) - Форвард (19%) до сих пор держатся... Уже даже Моня сегодня подтянулся с 18,5%.

Ну как сказать. Мой прогноз не сбылся, если подходить формально - да, два года (даже три) прошло, ставки легко найти выше указанных.Но в целом ставки таки упали. В ТАСе вы сейчас найдёте максимум 16.5% без пополнения, для 19% с пополнением надо было делать столбики полтора года назад, сейчас в TAS2U его не открыть (не знаю, может можно в отделении?)Да, есть ещё неплохие предложения, вот только они стали куда скромнее, и в итоге я от своих слов не отказываюсь - ставки будут снижаться и дальше, и пусть не к 2018 году, как я ожидал, но в ближайшие годы таки такие ставки будут.Долларовые так в принципе на указанном уровне, выше 3.5% это уже гусарить нужно