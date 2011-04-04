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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 559560561562
Повідомлення Додано: П'ят 04 жов, 2019 14:35

Це катастрофа - для деполюдей.
https://www.ukrnews24.net/goncharuk-dal-prognoz-uchetnoj-stavki-nbu
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 жов, 2019 14:44

  Квесторе_поверніться написав:Всім вивчати. :)
https://www.bank.gov.ua/admin_uploads/a ... 03.pdf?v=4

Одного росчерка пера о снижении учетной ставки на мантрах-декларациях мало. Основа 8% учетной ставки должна еще прочно подкреплена законодательно-рыночными инициативами:
1. Защита прав вкладчиков. Или увеличение гарантированной суммы в гривне в госах и зарубежных банках, вероятность банкротства которых крайне незначительна, на первом этапе до 700 000 грн. По вкладам в валюте можно и вовсе отменить. В случае шухера, если в кассе будет пусто, вкладчик может просто конвертнуть валюту в гривну, тем самым защитив свои уже гривневые сбережения ФГВФ, а заодно поддержав свой банк и БС в целом. А когда все устаканится, с профитом откупиться.
2. Защита банков. Или принятие ряда законопроектов о защите прав кредиторов по залогам и взыскании задолженности с проблемных должников.
Аlександр
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 жов, 2019 14:58

  Аlександр написав:
  Квесторе_поверніться написав:Всім вивчати. :)
https://www.bank.gov.ua/admin_uploads/a ... 03.pdf?v=4

Одного росчерка пера о снижении учетной ставки на мантрах-декларациях мало. Основа 8% учетной ставки должна еще прочно подкреплена законодательно-рыночными инициативами:
1. Защита прав вкладчиков. Или увеличение гарантированной суммы в гривне в госах и зарубежных банках, вероятность банкротства которых крайне незначительна, на первом этапе до 700 000 грн. По вкладам в валюте можно и вовсе отменить. В случае шухера, если в кассе будет пусто, вкладчик может просто конвертнуть валюту в гривну, тем самым защитив свои уже гривневые сбережения ФГВФ, а заодно поддержав свой банк и БС в целом. А когда все устаканится, с профитом откупиться.
2. Защита банков. Или принятие ряда законопроектов о защите прав кредиторов по залогам и взыскании задолженности с проблемных должников.

Це Ви звідки взяли?
Намалюють інфляцію 5% і облікову свавку знизять до 8%.
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 жов, 2019 15:04

  Квесторе_поверніться написав:Це катастрофа - для деполюдей.
https://www.ukrnews24.net/goncharuk-dal-prognoz-uchetnoj-stavki-nbu


Эти слова Гончарука - просто его хотелки.
И не более...
Что играет против:
1) отставка Данилюка (разногласия с Богданом + возможность отмены национализации)
2) как следствия первого пункта - МВФ уехала ни с чем. Они ведь не дураки!
3) Сумашедшая продажа ОВГЗ нерезидентам - а отдавать то чем??
Как следствие, сегодня Моня пошла против тренда (!) и подняла ставки на 0,5%, хотя учётная ставка показывает, куда нужно двигатся. Но не тут-то было...
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jay2004
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 жов, 2019 15:16

  Квесторе_поверніться написав:Це катастрофа - для деполюдей.
https://www.ukrnews24.net/goncharuk-dal-prognoz-uchetnoj-stavki-nbu

Ще кілька років тому так само обурювалися, що позникали ставки під 25% і вище і яка це "катастрофа".
Пройшло трохи часу, так само обурювалися ставками не більше 20%, і яка буде біда, якщо вони ще впадуть.
Наразі великий успіх "відхопити" 18%. Буде ще нижче. І все буде таке само - "рятуйте, катастрофа", а потім "яка нагода, депозит під 12%!" :mrgreen:

  Faceless написав:Додано: Суб 06 лют, 2016 16:29
Уверен, намного раньше. Писал ещё больше года назад, и повторю - буквально через пару лет тут же будут идти разговоры, где нагусарили под 12-15% в гривне, и искать, где баксы положить не под 3%, а под жирные 4%.
"Запомните этот твит © "
Faceless
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Повідомлення Додано: П'ят 04 жов, 2019 15:32

  Faceless написав:
  Faceless написав:Додано: Суб 06 лют, 2016 16:29
Уверен, намного раньше. Писал ещё больше года назад, и повторю - буквально через пару лет тут же будут идти разговоры, где нагусарили под 12-15% в гривне, и искать, где баксы положить не под 3%, а под жирные 4%.
"Запомните этот твит © "


Если читать дословно (пару лет) - то они уже прошли (Ваш прогноз так и не сбылся). А ставка 19% (в Вашем любимом ТАСе) - Форвард (19%) до сих пор держатся... Уже даже Моня сегодня подтянулся с 18,5%.
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jay2004
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 жов, 2019 15:57

Re: Байки про банки і не тільки....

Моно (Ново Олігарх Дуб) підняв ставку- що це означає? Все вони знають і діють за вказівками,покруче "порохоботів". Готуємося до шухера.
А король то голий виходить. Думаю скоро буде 20% принаймні перекриє ризики всі вічно зелених. Згідний з колегами - новий уряд це катастрофа
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Повідомлення Додано: П'ят 04 жов, 2019 16:51

Re: Байки про банки і не тільки....

Гривна за 1 день потеряла 4%. Я бы в гривну не вложился в ближайший год, меньше, чем под 30% годовых чистыми
safonovstanislav
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 жов, 2019 17:10

  jay2004 написав:
  Faceless написав:
  Faceless написав:Додано: Суб 06 лют, 2016 16:29
Уверен, намного раньше. Писал ещё больше года назад, и повторю - буквально через пару лет тут же будут идти разговоры, где нагусарили под 12-15% в гривне, и искать, где баксы положить не под 3%, а под жирные 4%.
"Запомните этот твит © "


Если читать дословно (пару лет) - то они уже прошли (Ваш прогноз так и не сбылся). А ставка 19% (в Вашем любимом ТАСе) - Форвард (19%) до сих пор держатся... Уже даже Моня сегодня подтянулся с 18,5%.


Ну как сказать. Мой прогноз не сбылся, если подходить формально - да, два года (даже три) прошло, ставки легко найти выше указанных.
Но в целом ставки таки упали. В ТАСе вы сейчас найдёте максимум 16.5% без пополнения, для 19% с пополнением надо было делать столбики полтора года назад, сейчас в TAS2U его не открыть (не знаю, может можно в отделении?)

Да, есть ещё неплохие предложения, вот только они стали куда скромнее, и в итоге я от своих слов не отказываюсь - ставки будут снижаться и дальше, и пусть не к 2018 году, как я ожидал, но в ближайшие годы таки такие ставки будут.

Долларовые так в принципе на указанном уровне, выше 3.5% это уже гусарить нужно
Faceless
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Повідомлення Додано: П'ят 04 жов, 2019 17:43

Re: Байки про банки і не тільки....

  jay2004 написав:Форвард (19%) до сих пор держатся

Це який депо в Фарса 19%?
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
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