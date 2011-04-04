RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Ринок банківських послуг
/
Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 560561562563
Повідомлення Додано: П'ят 04 жов, 2019 18:12

  _Slava_ написав:
  freeze написав:
_Slava_ написав:Меня такие горе-предприниматели сильно раздражают.Я реально устал с ними ругаться. Неужели 2,5% процента на эквайринг нельзя заложить в цену и не показывать свое убожество?


Иногда на 2.5 процента дороже это очень важно в конкурентной борьбе.
Не все рассчитываются карточками, а в некоторых местах вообще мало рассчитываются, какой смысл дополнительно наживаться на тех, кто хочет рассчитаться наличными.

Если законом предусмотрено наличие пос-терминала в данном типе торговой точке,то он должен быть и терминал должен работать, а не так как в некоторых хитроопых: терминал есть, но они его даже не включают, мол поломался, или долпатите нам пожалуйста 3 гривны, вы ж сильноумные, с картой пришли. Если бизнес не тянет 2,5% эквайринга, то нах такой бизнес? Вы действительно считаете, что стоматклинику 2,5% ставит на порог разорения?

Встречный вопрос - какого хрена банкстеры должны наживаться на мне или клиентах? Почему не 0.5 или 0.2?
РОШЕН
ФУФЛО
swan forever
Аватар користувача
 
Повідомлень: 525
З нами з: 27.05.15
Подякував: 129 раз.
Подякували: 90 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 04 жов, 2019 18:58

  Квесторе_поверніться написав:Це катастрофа - для деполюдей.
https://www.ukrnews24.net/goncharuk-dal-prognoz-uchetnoj-stavki-nbu

а скільки будуть ОВГЗ тоді? це ж усі нерези втечуть.
mephala
 
Повідомлень: 5577
З нами з: 07.04.14
Подякував: 79 раз.
Подякували: 674 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 04 жов, 2019 19:03

  mephala написав:
  Квесторе_поверніться написав:Це катастрофа - для деполюдей.
https://www.ukrnews24.net/goncharuk-dal-prognoz-uchetnoj-stavki-nbu

а скільки будуть ОВГЗ тоді? це ж усі нерези втечуть.

Куди втечуть? Де більше 8% буде?
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 29593
З нами з: 22.11.13
Подякував: 1 раз.
Подякували: 1491 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 04 жов, 2019 19:07

  swan forever написав:
Встречный вопрос - какого хрена банкстеры должны наживаться на мне или клиентах? Почему не 0.5 или 0.2?

Минимум 1% кешбека и 55 дней льготный период. Получается, банк уже в минусе по кредитным картам. А дебетками платить не разумно.
safonovstanislav
 
Повідомлень: 2310
З нами з: 10.05.14
Подякував: 144 раз.
Подякували: 320 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 04 жов, 2019 19:12

  Квесторе_поверніться написав:
  mephala написав:
  Квесторе_поверніться написав:Це катастрофа - для деполюдей.
https://www.ukrnews24.net/goncharuk-dal-prognoz-uchetnoj-stavki-nbu

а скільки будуть ОВГЗ тоді? це ж усі нерези втечуть.

Куди втечуть? Де більше 8% буде?

нерези завжди мають вибір в яку країну піти. вони міряють прибуток у валюті а не в гривні.
mephala
 
Повідомлень: 5577
З нами з: 07.04.14
Подякував: 79 раз.
Подякували: 674 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 04 жов, 2019 19:22

Re: Байки про банки і не тільки....

swan forever написав:
  _Slava_ написав:Если законом предусмотрено наличие пос-терминала в данном типе торговой точке,то он должен быть и терминал должен работать, а не так как в некоторых хитроопых: терминал есть, но они его даже не включают, мол поломался, или долпатите нам пожалуйста 3 гривны, вы ж сильноумные, с картой пришли. Если бизнес не тянет 2,5% эквайринга, то нах такой бизнес? Вы действительно считаете, что стоматклинику 2,5% ставит на порог разорения?

Встречный вопрос - какого хрена банкстеры должны наживаться на мне или клиентах? Почему не 0.5 или 0.2?

Во-первых, % диктует МПС - бОльшая часть ставки эквпйринга уходит банку-эмитенту карты, % колеблется в зависимости от типа и класса карты и от МСС (а может и ещё чего).
Во вторых, ни 0.5, ни тем более 0.2 не будет, даже если эмитенту ничего не отдавать - потому, что примерно столько заберёт сама МПС за с в ли услуги.
В-третьих, у эквайра тоже есть расходы, банки это бизнес, а не богадельня, они работают ради прибыли. За все надо платить.

Ну и ставки эквайринга у нас ничем экстраординарным не отличаются
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 25646
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1127 раз.
Подякували: 6029 раз.
 
Профіль
7
2
3
Повідомлення Додано: П'ят 04 жов, 2019 19:22

Re: Байки про банки і не тільки....

  mephala написав:нерези завжди мають вибір в яку країну піти. вони міряють прибуток у валюті а не в гривні.

При 8% обліковій ставці гривня повинна бути міцна як криця.
8% в гривні це буде краще ніж 8% в валюті.
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 29593
З нами з: 22.11.13
Подякував: 1 раз.
Подякували: 1491 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 04 жов, 2019 19:25

Re: Байки про банки і не тільки....

  Faceless написав:ставки эквайринга у нас ничем экстраординарным не отличаются

ВІд чого не відрізняються.
В США, Європі які ставки еквайрінга?
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 29593
З нами з: 22.11.13
Подякував: 1 раз.
Подякували: 1491 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 560561562563
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Банки з підмоченою репутацією. Антирейтинг 1 ... 23, 24, 25
wolt450 » Пон 04 кві, 2011 18:22
244 211156
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 08 бер, 2019 15:23
octopus
Имеют ли право банки на конфискацию имущества? 1 ... 4, 5, 6
Anonymous » Сер 11 кві, 2012 14:31
50 78897
Переглянути останнє повідомлення
Пон 20 лис, 2017 12:18
Stringer
Банки збільшують пільговий період за кредитними картками (до 1, 2
R2 » П'ят 27 тра, 2016 11:42
18 20088
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 10 лют, 2017 13:45
alex66food

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (23566)
04.10.2019 20:24
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.