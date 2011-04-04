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Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: П'ят 04 жов, 2019 18:12
_Slava_ написав: freeze написав:
_Slava_ написав:Меня такие горе-предприниматели сильно раздражают.Я реально устал с ними ругаться. Неужели 2,5% процента на эквайринг нельзя заложить в цену и не показывать свое убожество?
Иногда на 2.5 процента дороже это очень важно в конкурентной борьбе.
Не все рассчитываются карточками, а в некоторых местах вообще мало рассчитываются, какой смысл дополнительно наживаться на тех, кто хочет рассчитаться наличными.
Если законом предусмотрено наличие пос-терминала в данном типе торговой точке,то он должен быть и терминал должен работать, а не так как в некоторых хитроопых: терминал есть, но они его даже не включают, мол поломался, или долпатите нам пожалуйста 3 гривны, вы ж сильноумные, с картой пришли. Если бизнес не тянет 2,5% эквайринга, то нах такой бизнес? Вы действительно считаете, что стоматклинику 2,5% ставит на порог разорения?
Встречный вопрос - какого хрена банкстеры должны наживаться на мне или клиентах? Почему не 0.5 или 0.2?
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Додано: П'ят 04 жов, 2019 18:58
а скільки будуть ОВГЗ тоді? це ж усі нерези втечуть.
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mephala
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Додано: П'ят 04 жов, 2019 19:03
mephala написав:
а скільки будуть ОВГЗ тоді? це ж усі нерези втечуть.
Куди втечуть? Де більше 8% буде?
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Додано: П'ят 04 жов, 2019 19:07
swan forever написав:
Встречный вопрос - какого хрена банкстеры должны наживаться на мне или клиентах? Почему не 0.5 или 0.2?
Минимум 1% кешбека и 55 дней льготный период. Получается, банк уже в минусе по кредитным картам. А дебетками платить не разумно.
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Додано: П'ят 04 жов, 2019 19:12
Квесторе_поверніться написав: mephala написав:
а скільки будуть ОВГЗ тоді? це ж усі нерези втечуть.
Куди втечуть? Де більше 8% буде?
нерези завжди мають вибір в яку країну піти. вони міряють прибуток у валюті а не в гривні.
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mephala
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Додано: П'ят 04 жов, 2019 19:22
swan forever написав: _Slava_ написав:
Если законом предусмотрено наличие пос-терминала в данном типе торговой точке,то он должен быть и терминал должен работать, а не так как в некоторых хитроопых: терминал есть, но они его даже не включают, мол поломался, или долпатите нам пожалуйста 3 гривны, вы ж сильноумные, с картой пришли. Если бизнес не тянет 2,5% эквайринга, то нах такой бизнес? Вы действительно считаете, что стоматклинику 2,5% ставит на порог разорения?
Встречный вопрос - какого хрена банкстеры должны наживаться на мне или клиентах? Почему не 0.5 или 0.2?
Во-первых, % диктует МПС - бОльшая часть ставки эквпйринга уходит банку-эмитенту карты, % колеблется в зависимости от типа и класса карты и от МСС (а может и ещё чего).
Во вторых, ни 0.5, ни тем более 0.2 не будет, даже если эмитенту ничего не отдавать - потому, что примерно столько заберёт сама МПС за с в ли услуги.
В-третьих, у эквайра тоже есть расходы, банки это бизнес, а не богадельня, они работают ради прибыли. За все надо платить.
Ну и ставки эквайринга у нас ничем экстраординарным не отличаются
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Faceless
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Додано: П'ят 04 жов, 2019 19:22
mephala написав:
нерези завжди мають вибір в яку країну піти. вони міряють прибуток у валюті а не в гривні.
При 8% обліковій ставці гривня повинна бути міцна як криця.
8% в гривні це буде краще ніж 8% в валюті.
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Додано: П'ят 04 жов, 2019 19:25
Faceless написав:
ставки эквайринга у нас ничем экстраординарным не отличаются
ВІд чого не відрізняються.
В США, Європі які ставки еквайрінга?
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