Додано: П'ят 04 жов, 2019 19:22

swan forever написав: _Slava_ написав: Если законом предусмотрено наличие пос-терминала в данном типе торговой точке,то он должен быть и терминал должен работать, а не так как в некоторых хитроопых: терминал есть, но они его даже не включают, мол поломался, или долпатите нам пожалуйста 3 гривны, вы ж сильноумные, с картой пришли. Если бизнес не тянет 2,5% эквайринга, то нах такой бизнес? Вы действительно считаете, что стоматклинику 2,5% ставит на порог разорения? Если законом предусмотрено наличие пос-терминала в данном типе торговой точке,то он должен быть и терминал должен работать, а не так как в некоторых хитроопых: терминал есть, но они его даже не включают, мол поломался, или долпатите нам пожалуйста 3 гривны, вы ж сильноумные, с картой пришли. Если бизнес не тянет 2,5% эквайринга, то нах такой бизнес? Вы действительно считаете, что стоматклинику 2,5% ставит на порог разорения?

Встречный вопрос - какого хрена банкстеры должны наживаться на мне или клиентах? Почему не 0.5 или 0.2? Встречный вопрос - какого хрена банкстеры должны наживаться на мне или клиентах? Почему не 0.5 или 0.2?

Во-первых, % диктует МПС - бОльшая часть ставки эквпйринга уходит банку-эмитенту карты, % колеблется в зависимости от типа и класса карты и от МСС (а может и ещё чего).Во вторых, ни 0.5, ни тем более 0.2 не будет, даже если эмитенту ничего не отдавать - потому, что примерно столько заберёт сама МПС за с в ли услуги.В-третьих, у эквайра тоже есть расходы, банки это бизнес, а не богадельня, они работают ради прибыли. За все надо платить.Ну и ставки эквайринга у нас ничем экстраординарным не отличаются