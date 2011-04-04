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_Slava_ написав:Меня такие горе-предприниматели сильно раздражают.Я реально устал с ними ругаться. Неужели 2,5% процента на эквайринг нельзя заложить в цену и не показывать свое убожество?
Иногда на 2.5 процента дороже это очень важно в конкурентной борьбе. Не все рассчитываются карточками, а в некоторых местах вообще мало рассчитываются, какой смысл дополнительно наживаться на тех, кто хочет рассчитаться наличными.
Если законом предусмотрено наличие пос-терминала в данном типе торговой точке,то он должен быть и терминал должен работать, а не так как в некоторых хитроопых: терминал есть, но они его даже не включают, мол поломался, или долпатите нам пожалуйста 3 гривны, вы ж сильноумные, с картой пришли. Если бизнес не тянет 2,5% эквайринга, то нах такой бизнес? Вы действительно считаете, что стоматклинику 2,5% ставит на порог разорения?
Встречный вопрос - какого хрена банкстеры должны наживаться на мне или клиентах? Почему не 0.5 или 0.2?
а скільки будуть ОВГЗ тоді? це ж усі нерези втечуть.
Куди втечуть? Де більше 8% буде?
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_Slava_ написав:Если законом предусмотрено наличие пос-терминала в данном типе торговой точке,то он должен быть и терминал должен работать, а не так как в некоторых хитроопых: терминал есть, но они его даже не включают, мол поломался, или долпатите нам пожалуйста 3 гривны, вы ж сильноумные, с картой пришли. Если бизнес не тянет 2,5% эквайринга, то нах такой бизнес? Вы действительно считаете, что стоматклинику 2,5% ставит на порог разорения?
Встречный вопрос - какого хрена банкстеры должны наживаться на мне или клиентах? Почему не 0.5 или 0.2?
Во-первых, % диктует МПС - бОльшая часть ставки эквпйринга уходит банку-эмитенту карты, % колеблется в зависимости от типа и класса карты и от МСС (а может и ещё чего). Во вторых, ни 0.5, ни тем более 0.2 не будет, даже если эмитенту ничего не отдавать - потому, что примерно столько заберёт сама МПС за с в ли услуги. В-третьих, у эквайра тоже есть расходы, банки это бизнес, а не богадельня, они работают ради прибыли. За все надо платить.
Ну и ставки эквайринга у нас ничем экстраординарным не отличаются
mephala написав:нерези завжди мають вибір в яку країну піти. вони міряють прибуток у валюті а не в гривні.
При 8% обліковій ставці гривня повинна бути міцна як криця. 8% в гривні це буде краще ніж 8% в валюті.
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Faceless написав:ставки эквайринга у нас ничем экстраординарным не отличаются
ВІд чого не відрізняються. В США, Європі які ставки еквайрінга?
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Faceless написав:Во вторых, ни 0.5, ни тем более 0.2 не будет, даже если эмитенту ничего не отдавать - потому, что примерно столько заберёт сама МПС за с в ли услуги.
А десь це уже реальність:
Mastercard and Visa will cut the fees they charge on purchases made in the EU with foreign-issued debit and credit cards [...] According to Monday’s agreement, the fee on in-store purchases will fall to 0.2 per cent of the transaction value for debit cards and 0.3 per cent for credit cards.
Online purchases, where the card is not physically presented, will be charged a maximum of 1.15 per cent of the transaction value for debit cards and 1.50 per cent for credit cards.
Canada had some of the highest interchange fees in the world – averaging 1.78%. The United States followed with a close second of 1.73%. French and Hungarian vendors were likely to keep the most of their sales, despite accepting credit cards – common IFs in these countries were 0.21% and 0.30% respectively. Poland had one of the highest average IF rates in Europe, at 1.53%, followed by Croatia with 1.48%. MasterCard branded credit cards were more expensive to accept over Visa, in both regions. E-merchants paid the most to accept credit card payments, despite having fewer alternatives. In the United States online vendors paid on average 2.13% of each transaction towards IFs.