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Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: П'ят 04 жов, 2019 23:00
Квесторе_поверніться написав: mephala написав:
нерези завжди мають вибір в яку країну піти. вони міряють прибуток у валюті а не в гривні.
При 8% обліковій ставці гривня повинна бути міцна як криця.
8% в гривні це буде краще ніж 8% в валюті.
курчат по осені рахують
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Додано: П'ят 04 жов, 2019 23:07
klug написав: Faceless написав:
В-третьих, у эквайра тоже есть расходы, банки это бизнес, а не богадельня, они работают ради прибыли. За все надо платить.
Не ясно, як витрати на пересилку байтів взагалі залежать від суми, яка пересилається. Що на обробку трансакції на 1 грн, що на 1 млн. грн витрачається однаково ресурсів...
це так само як і СЕП - хто бере 3 грн не залежно від суми а хто бере 1%. Наглість банків не знає кордонів.
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Додано: П'ят 04 жов, 2019 23:33
mephala написав:
це так само як і СЕП - хто бере 3 грн не залежно від суми а хто бере 1%. Наглість банків не знає кордонів.
Якщо МПС бере %, то банк не може встановити фіксовану комісію, бо доведеться ще доплачувати. Тут питання до МПС, а не до банків.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
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