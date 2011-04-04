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mephala написав:нерези завжди мають вибір в яку країну піти. вони міряють прибуток у валюті а не в гривні.
При 8% обліковій ставці гривня повинна бути міцна як криця. 8% в гривні це буде краще ніж 8% в валюті.
курчат по осені рахують
Мені здалося, що http://финбаланс.ком.юа/news/kabmin-pi ... ro-nenapad більше скидається на піар. Домовились домовлятися наче. Засадничих позицій не змінили. Тож, ставки вниз, кредитування й економіка вгору. Хіба ж задля цього їх обирав народ? Щось не видко жодних податкових змін, навіть бюджет у спадок взяли, зріст економіки приписують собі незаслуговано, курсом керувати краще б і не брались. Рішучих дій нажаль нема. Знову витискають з Вітальки думки, що він пітніє наче на ринзі, поборюють папєрєдників, та й годі...
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