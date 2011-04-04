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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 562563564565>
Повідомлення Додано: П'ят 04 жов, 2019 23:00

  Квесторе_поверніться написав:
  mephala написав:нерези завжди мають вибір в яку країну піти. вони міряють прибуток у валюті а не в гривні.

При 8% обліковій ставці гривня повинна бути міцна як криця.
8% в гривні це буде краще ніж 8% в валюті.

курчат по осені рахують
mephala
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 жов, 2019 23:07

  klug написав:
  Faceless написав:В-третьих, у эквайра тоже есть расходы, банки это бизнес, а не богадельня, они работают ради прибыли. За все надо платить.

Не ясно, як витрати на пересилку байтів взагалі залежать від суми, яка пересилається. Що на обробку трансакції на 1 грн, що на 1 млн. грн витрачається однаково ресурсів...

це так само як і СЕП - хто бере 3 грн не залежно від суми а хто бере 1%. Наглість банків не знає кордонів.
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Повідомлення Додано: П'ят 04 жов, 2019 23:33

  mephala написав:це так само як і СЕП - хто бере 3 грн не залежно від суми а хто бере 1%. Наглість банків не знає кордонів.

Якщо МПС бере %, то банк не може встановити фіксовану комісію, бо доведеться ще доплачувати. Тут питання до МПС, а не до банків.
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Повідомлення Додано: Суб 05 жов, 2019 09:34

  mephala написав:
  Квесторе_поверніться написав:
  mephala написав:нерези завжди мають вибір в яку країну піти. вони міряють прибуток у валюті а не в гривні.

При 8% обліковій ставці гривня повинна бути міцна як криця.
8% в гривні це буде краще ніж 8% в валюті.

курчат по осені рахують

Мені здалося, що http://финбаланс.ком.юа/news/kabmin-pi ... ro-nenapad більше скидається на піар. Домовились домовлятися наче. Засадничих позицій не змінили. Тож, ставки вниз, кредитування й економіка вгору. Хіба ж задля цього їх обирав народ? Щось не видко жодних податкових змін, навіть бюджет у спадок взяли, зріст економіки приписують собі незаслуговано, курсом керувати краще б і не брались. Рішучих дій нажаль нема. Знову витискають з Вітальки думки, що він пітніє наче на ринзі, поборюють папєрєдників, та й годі...
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Повідомлення Додано: Суб 05 жов, 2019 17:02

Re: Байки про банки і не тільки....

  klug написав:Не ясно, як витрати на пересилку байтів взагалі залежать від суми, яка пересилається. Що на обробку трансакції на 1 грн, що на 1 млн. грн витрачається однаково ресурсів...

Это закупка и амортизация байтопересыльного оборудования и з/п самих байтопересыльщиков
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Нед 06 жов, 2019 06:46

  clientage написав:Это закупка и амортизация байтопересыльного оборудования и з/п самих байтопересыльщиков

Ещё нужно учесть, что каждый байтопересыльщик руководит восьмёркой битопересыльщиков, которым тоже нужно зарплату платить
mustbe
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Повідомлення Додано: Нед 06 жов, 2019 13:50

Re: Байки про банки і не тільки....

klug написав:
  Faceless написав:В-третьих, у эквайра тоже есть расходы, банки это бизнес, а не богадельня, они работают ради прибыли. За все надо платить.

Не ясно, як витрати на пересилку байтів взагалі залежать від суми, яка пересилається. Що на обробку трансакції на 1 грн, що на 1 млн. грн витрачається однаково ресурсів...

Загалом досить просто пояснюється. Якщо всі операційні та алоковані витрати перевести у фіксовану комісію з платежу, то ця комісія вийде досить високою, і невеликі платежі стануть надто дорогими. Врешті решт це вийде у надзвичайно дешеве обслуговування для бізнесу з великим середнім платежем і надзвичайно дорогим для бізнесу з малими середніми платежами.
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Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2019 09:58

  Faceless написав:
swan forever написав:
  _Slava_ написав:Если законом предусмотрено наличие пос-терминала в данном типе торговой точке,то он должен быть и терминал должен работать, а не так как в некоторых хитроопых: терминал есть, но они его даже не включают, мол поломался, или долпатите нам пожалуйста 3 гривны, вы ж сильноумные, с картой пришли. Если бизнес не тянет 2,5% эквайринга, то нах такой бизнес? Вы действительно считаете, что стоматклинику 2,5% ставит на порог разорения?

Встречный вопрос - какого хрена банкстеры должны наживаться на мне или клиентах? Почему не 0.5 или 0.2?

Во-первых, % диктует МПС - бОльшая часть ставки эквпйринга уходит банку-эмитенту карты, % колеблется в зависимости от типа и класса карты и от МСС (а может и ещё чего).
Во вторых, ни 0.5, ни тем более 0.2 не будет, даже если эмитенту ничего не отдавать - потому, что примерно столько заберёт сама МПС за с в ли услуги.
В-третьих, у эквайра тоже есть расходы, банки это бизнес, а не богадельня, они работают ради прибыли. За все надо платить.

Ну и ставки эквайринга у нас ничем экстраординарным не отличаются

Именно по этой причине "тупые" китайцы уже давно все оплачивают "напрямую" -- через WeChat.
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Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2019 10:03

  Faceless написав:
klug написав:
  Faceless написав:В-третьих, у эквайра тоже есть расходы, банки это бизнес, а не богадельня, они работают ради прибыли. За все надо платить.

Не ясно, як витрати на пересилку байтів взагалі залежать від суми, яка пересилається. Що на обробку трансакції на 1 грн, що на 1 млн. грн витрачається однаково ресурсів...

Загалом досить просто пояснюється. Якщо всі операційні та алоковані витрати перевести у фіксовану комісію з платежу, то ця комісія вийде досить високою, і невеликі платежі стануть надто дорогими. Врешті решт це вийде у надзвичайно дешеве обслуговування для бізнесу з великим середнім платежем і надзвичайно дорогим для бізнесу з малими середніми платежами.

У меня есть сильное подозрение, что объясняется это еще проще: "очень хотим денег". Возможно добавляется банальная лень/нежелание все расходы считать -- чтобы предоставить фиксированный тариф.
-- ведь если верить той таблички -- фиксированной ставки нет ни у кого. Но те же Amazon/Walmart вполне "потянули" бы платеж в лям/другой...
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