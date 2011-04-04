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mephala написав:нерези завжди мають вибір в яку країну піти. вони міряють прибуток у валюті а не в гривні.
При 8% обліковій ставці гривня повинна бути міцна як криця. 8% в гривні це буде краще ніж 8% в валюті.
курчат по осені рахують
Мені здалося, що http://финбаланс.ком.юа/news/kabmin-pi ... ro-nenapad більше скидається на піар. Домовились домовлятися наче. Засадничих позицій не змінили. Тож, ставки вниз, кредитування й економіка вгору. Хіба ж задля цього їх обирав народ? Щось не видко жодних податкових змін, навіть бюджет у спадок взяли, зріст економіки приписують собі незаслуговано, курсом керувати краще б і не брались. Рішучих дій нажаль нема. Знову витискають з Вітальки думки, що він пітніє наче на ринзі, поборюють папєрєдників, та й годі...
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Faceless написав:В-третьих, у эквайра тоже есть расходы, банки это бизнес, а не богадельня, они работают ради прибыли. За все надо платить.
Не ясно, як витрати на пересилку байтів взагалі залежать від суми, яка пересилається. Що на обробку трансакції на 1 грн, що на 1 млн. грн витрачається однаково ресурсів...
Загалом досить просто пояснюється. Якщо всі операційні та алоковані витрати перевести у фіксовану комісію з платежу, то ця комісія вийде досить високою, і невеликі платежі стануть надто дорогими. Врешті решт це вийде у надзвичайно дешеве обслуговування для бізнесу з великим середнім платежем і надзвичайно дорогим для бізнесу з малими середніми платежами.
_Slava_ написав:Если законом предусмотрено наличие пос-терминала в данном типе торговой точке,то он должен быть и терминал должен работать, а не так как в некоторых хитроопых: терминал есть, но они его даже не включают, мол поломался, или долпатите нам пожалуйста 3 гривны, вы ж сильноумные, с картой пришли. Если бизнес не тянет 2,5% эквайринга, то нах такой бизнес? Вы действительно считаете, что стоматклинику 2,5% ставит на порог разорения?
Встречный вопрос - какого хрена банкстеры должны наживаться на мне или клиентах? Почему не 0.5 или 0.2?
Во-первых, % диктует МПС - бОльшая часть ставки эквпйринга уходит банку-эмитенту карты, % колеблется в зависимости от типа и класса карты и от МСС (а может и ещё чего). Во вторых, ни 0.5, ни тем более 0.2 не будет, даже если эмитенту ничего не отдавать - потому, что примерно столько заберёт сама МПС за с в ли услуги. В-третьих, у эквайра тоже есть расходы, банки это бизнес, а не богадельня, они работают ради прибыли. За все надо платить.
Ну и ставки эквайринга у нас ничем экстраординарным не отличаются
Именно по этой причине "тупые" китайцы уже давно все оплачивают "напрямую" -- через WeChat.
Faceless написав:В-третьих, у эквайра тоже есть расходы, банки это бизнес, а не богадельня, они работают ради прибыли. За все надо платить.
Не ясно, як витрати на пересилку байтів взагалі залежать від суми, яка пересилається. Що на обробку трансакції на 1 грн, що на 1 млн. грн витрачається однаково ресурсів...
Загалом досить просто пояснюється. Якщо всі операційні та алоковані витрати перевести у фіксовану комісію з платежу, то ця комісія вийде досить високою, і невеликі платежі стануть надто дорогими. Врешті решт це вийде у надзвичайно дешеве обслуговування для бізнесу з великим середнім платежем і надзвичайно дорогим для бізнесу з малими середніми платежами.
У меня есть сильное подозрение, что объясняется это еще проще: "очень хотим денег". Возможно добавляется банальная лень/нежелание все расходы считать -- чтобы предоставить фиксированный тариф. -- ведь если верить той таблички -- фиксированной ставки нет ни у кого. Но те же Amazon/Walmart вполне "потянули" бы платеж в лям/другой...