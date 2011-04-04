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Байки про банки
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Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 562563564565
Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2019 10:15

Re: Байки про банки і не тільки....

_hunter написав:Именно по этой причине "тупые" китайцы уже давно все оплачивают "напрямую" -- через WeChat.

Вряд ли это основная причина. Точнее, уверен, что это даже не в топ-5 реальных причин такого развития китайского рынка платёжных сервисов.
Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2019 10:26

Re: Байки про банки і не тільки....

_hunter написав:
  Faceless написав:
klug написав:[quote="4763612:Faceless"]В-третьих, у эквайра тоже есть расходы, банки это бизнес, а не богадельня, они работают ради прибыли. За все надо платить.

Не ясно, як витрати на пересилку байтів взагалі залежать від суми, яка пересилається. Що на обробку трансакції на 1 грн, що на 1 млн. грн витрачається однаково ресурсів...

Загалом досить просто пояснюється. Якщо всі операційні та алоковані витрати перевести у фіксовану комісію з платежу, то ця комісія вийде досить високою, і невеликі платежі стануть надто дорогими. Врешті решт це вийде у надзвичайно дешеве обслуговування для бізнесу з великим середнім платежем і надзвичайно дорогим для бізнесу з малими середніми платежами.

У меня есть сильное подозрение, что объясняется это еще проще: "очень хотим денег". Возможно добавляется банальная лень/нежелание все расходы считать -- чтобы предоставить фиксированный тариф.
-- ведь если верить той таблички -- фиксированной ставки нет ни у кого. Но те же Amazon/Walmart вполне "потянули" бы платеж в лям/другой...[/quote]
"Очень хотят денег" все, это ж не благотворительность. Раз спрос готов оплачивать по такой схеме и такти тарифам, значит всех все устраивает, и нет ничего плохого в том, что на этом можно заработать.
Банальная лень/нежелание - глупости, считают ещё как.
Просто представим на минуту, к примеру, что вот посчитали, и получили, например, 1 грн /платеж. Кто понесёт основную массу расходов? Те, кто делает много небольших платежей. Для условной кофейни с оборотом пусть 5000 грн в день получим пару сотен гривен комиссий, что выльется в 3-5% наценки. А какой нибудь бутик, или магазин техники при обороте в десятки раз больше, заплатит пару десятков гривен, и ему эквайринг обойдётся в доли процента.
На этом фоне платёж в %% от суммы выглядит куда удобнее и справедливее, а не как грабёж бизнеса с пребладанием мелких транзакций.
Faceless
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  #<1 ... 562563564565
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