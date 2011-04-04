Додано: Пон 07 жов, 2019 10:26

_hunter написав: Faceless написав: klug написав: [quote="4763612:Faceless"]В-третьих, у эквайра тоже есть расходы, банки это бизнес, а не богадельня, они работают ради прибыли. За все надо платить.

Не ясно, як витрати на пересилку байтів взагалі залежать від суми, яка пересилається. Що на обробку трансакції на 1 грн, що на 1 млн. грн витрачається однаково ресурсів... Не ясно, як витрати на пересилку байтів взагалі залежать від суми, яка пересилається. Що на обробку трансакції на 1 грн, що на 1 млн. грн витрачається однаково ресурсів...

Загалом досить просто пояснюється. Якщо всі операційні та алоковані витрати перевести у фіксовану комісію з платежу, то ця комісія вийде досить високою, і невеликі платежі стануть надто дорогими. Врешті решт це вийде у надзвичайно дешеве обслуговування для бізнесу з великим середнім платежем і надзвичайно дорогим для бізнесу з малими середніми платежами. Загалом досить просто пояснюється. Якщо всі операційні та алоковані витрати перевести у фіксовану комісію з платежу, то ця комісія вийде досить високою, і невеликі платежі стануть надто дорогими. Врешті решт це вийде у надзвичайно дешеве обслуговування для бізнесу з великим середнім платежем і надзвичайно дорогим для бізнесу з малими середніми платежами.

У меня есть сильное подозрение, что объясняется это еще проще: "очень хотим денег". Возможно добавляется банальная лень/нежелание все расходы считать -- чтобы предоставить фиксированный тариф.-- ведь если верить той таблички -- фиксированной ставки нет ни у кого. Но те же Amazon/Walmart вполне "потянули" бы платеж в лям/другой...[/quote]"Очень хотят денег" все, это ж не благотворительность. Раз спрос готов оплачивать по такой схеме и такти тарифам, значит всех все устраивает, и нет ничего плохого в том, что на этом можно заработать.Банальная лень/нежелание - глупости, считают ещё как.Просто представим на минуту, к примеру, что вот посчитали, и получили, например, 1 грн /платеж. Кто понесёт основную массу расходов? Те, кто делает много небольших платежей. Для условной кофейни с оборотом пусть 5000 грн в день получим пару сотен гривен комиссий, что выльется в 3-5% наценки. А какой нибудь бутик, или магазин техники при обороте в десятки раз больше, заплатит пару десятков гривен, и ему эквайринг обойдётся в доли процента.На этом фоне платёж в %% от суммы выглядит куда удобнее и справедливее, а не как грабёж бизнеса с пребладанием мелких транзакций.