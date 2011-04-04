_hunter написав:Именно по этой причине "тупые" китайцы уже давно все оплачивают "напрямую" -- через WeChat.
Вряд ли это основная причина. Точнее, уверен, что это даже не в топ-5 реальных причин такого развития китайского рынка платёжных сервисов.
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Додано: Пон 07 жов, 2019 10:15
Re: Байки про банки і не тільки....
Вряд ли это основная причина. Точнее, уверен, что это даже не в топ-5 реальных причин такого развития китайского рынка платёжных сервисов.
Додано: Пон 07 жов, 2019 10:26
Re: Байки про банки і не тільки....
У меня есть сильное подозрение, что объясняется это еще проще: "очень хотим денег". Возможно добавляется банальная лень/нежелание все расходы считать -- чтобы предоставить фиксированный тариф.
-- ведь если верить той таблички -- фиксированной ставки нет ни у кого. Но те же Amazon/Walmart вполне "потянули" бы платеж в лям/другой...[/quote]
"Очень хотят денег" все, это ж не благотворительность. Раз спрос готов оплачивать по такой схеме и такти тарифам, значит всех все устраивает, и нет ничего плохого в том, что на этом можно заработать.
Банальная лень/нежелание - глупости, считают ещё как.
Просто представим на минуту, к примеру, что вот посчитали, и получили, например, 1 грн /платеж. Кто понесёт основную массу расходов? Те, кто делает много небольших платежей. Для условной кофейни с оборотом пусть 5000 грн в день получим пару сотен гривен комиссий, что выльется в 3-5% наценки. А какой нибудь бутик, или магазин техники при обороте в десятки раз больше, заплатит пару десятков гривен, и ему эквайринг обойдётся в доли процента.
На этом фоне платёж в %% от суммы выглядит куда удобнее и справедливее, а не как грабёж бизнеса с пребладанием мелких транзакций.
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