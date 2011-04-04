Додано: Пон 07 жов, 2019 13:25

swan forever написав: _hunter

Золотые слова! При моей максимальной накрутке 20% отстёгивание 2-3% банкстерам... идут они лесом. Золотые слова! При моей максимальной накрутке 20% отстёгивание 2-3% банкстерам... идут они лесом.

Лично я, лучше куплю даже на 5% дороже, но по кредитной карте. Вот, нет, например, у меня денег на ваш товар. Нет, от слова совсем. Но, есть желание купить, и есть кредитная карта. Снять наличку в среднем 3-4%, вместо получения кешбека 1-3%. Итого, за наличку мне ваш товар выйдет дороже, чем при покупке кредитной картой, на 5-7%!Или, вот ещё вариант. Деньги есть, но для оплаты требуются дополнительные усилия. Например, пойти снять деньги с дебетки, съездить домой за деньгами, или, при покупке в интернете, ехать сувать деньги в терминал. Просто огромная вероятность, что человек просто откажется от покупки.Это неговоря о том, что трата денег с карты, особенно кредитной, не так болезненно воспринимается, как передача навсегда реальных бумажных денег в руки продавцу. Вот, прям берёшь купюру, и отдаёшь её навсегда незнакомому человеку. По-этому, необходимость покупки этой вещи, за реальные бумажные деньги, будет взвешена в голове человека особенно тщательно. В отличии от кредитки, которую продавец сразу после оплаты возвращает обратно, и то, что на банковском балансе поменялись какие-то циферки, не так сильно тревожит, до момента, пока не придёт время возвращать долг банку. Но, продавца это уже волновать не будет.Вообщем, моё мнение, что магазины, не принимающие кредиток, очень быстро вымрут, если не перестроятся.