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klug написав:[quote="4763612:Faceless"]В-третьих, у эквайра тоже есть расходы, банки это бизнес, а не богадельня, они работают ради прибыли. За все надо платить.
Не ясно, як витрати на пересилку байтів взагалі залежать від суми, яка пересилається. Що на обробку трансакції на 1 грн, що на 1 млн. грн витрачається однаково ресурсів...
Загалом досить просто пояснюється. Якщо всі операційні та алоковані витрати перевести у фіксовану комісію з платежу, то ця комісія вийде досить високою, і невеликі платежі стануть надто дорогими. Врешті решт це вийде у надзвичайно дешеве обслуговування для бізнесу з великим середнім платежем і надзвичайно дорогим для бізнесу з малими середніми платежами.
У меня есть сильное подозрение, что объясняется это еще проще: "очень хотим денег". Возможно добавляется банальная лень/нежелание все расходы считать -- чтобы предоставить фиксированный тариф. -- ведь если верить той таблички -- фиксированной ставки нет ни у кого. Но те же Amazon/Walmart вполне "потянули" бы платеж в лям/другой...[/quote] "Очень хотят денег" все, это ж не благотворительность. Раз спрос готов оплачивать по такой схеме и такти тарифам, значит всех все устраивает, и нет ничего плохого в том, что на этом можно заработать. Банальная лень/нежелание - глупости, считают ещё как. Просто представим на минуту, к примеру, что вот посчитали, и получили, например, 1 грн /платеж. Кто понесёт основную массу расходов? Те, кто делает много небольших платежей. Для условной кофейни с оборотом пусть 5000 грн в день получим пару сотен гривен комиссий, что выльется в 3-5% наценки. А какой нибудь бутик, или магазин техники при обороте в десятки раз больше, заплатит пару десятков гривен, и ему эквайринг обойдётся в доли процента. На этом фоне платёж в %% от суммы выглядит куда удобнее и справедливее, а не как грабёж бизнеса с пребладанием мелких транзакций.
Faceless написав:"Очень хотят денег" все, это ж не благотворительность. Раз спрос готов оплачивать по такой схеме и такти тарифам, значит всех все устраивает, и нет ничего плохого в том, что на этом можно заработать. Банальная лень/нежелание - глупости, считают ещё как. Просто представим на минуту, к примеру, что вот посчитали, и получили, например, 1 грн /платеж. Кто понесёт основную массу расходов? Те, кто делает много небольших платежей. Для условной кофейни с оборотом пусть 5000 грн в день получим пару сотен гривен комиссий, что выльется в 3-5% наценки. А какой нибудь бутик, или магазин техники при обороте в десятки раз больше, заплатит пару десятков гривен, и ему эквайринг обойдётся в доли процента. На этом фоне платёж в %% от суммы выглядит куда удобнее и справедливее, а не как грабёж бизнеса с пребладанием мелких транзакций.
>>> Раз спрос готов оплачивать по такой схеме и такти тарифам, значит всех все устраивает так в том-то и дело -- не устраивает это никого -- поэтому и полезли (как только смогли) всякие гугло/али/самсунго-пэи. -- просто до этоко классическая дуополия на рынке была.
Так даже 1 грн/платеж -- слишком много. Там красная цена 0.00 гривен (это я так округлил до копеек) за платеж. Сам подход -- странен -- это как при инкассо количество бумажек пересчитывать -- и за каждую перевезенную -- копеечку брать. А ситуация -- как с СМСками должно быть -- есть "стартовый пакет" -- из 100 платежей за 50 гривен -- не хватает -- покупай безлимит за 80...
swan forever написав:_hunter Золотые слова! При моей максимальной накрутке 20% отстёгивание 2-3% банкстерам... идут они лесом.
Лично я, лучше куплю даже на 5% дороже, но по кредитной карте. Вот, нет, например, у меня денег на ваш товар. Нет, от слова совсем. Но, есть желание купить, и есть кредитная карта. Снять наличку в среднем 3-4%, вместо получения кешбека 1-3%. Итого, за наличку мне ваш товар выйдет дороже, чем при покупке кредитной картой, на 5-7%!
Или, вот ещё вариант. Деньги есть, но для оплаты требуются дополнительные усилия. Например, пойти снять деньги с дебетки, съездить домой за деньгами, или, при покупке в интернете, ехать сувать деньги в терминал. Просто огромная вероятность, что человек просто откажется от покупки.
Это неговоря о том, что трата денег с карты, особенно кредитной, не так болезненно воспринимается, как передача навсегда реальных бумажных денег в руки продавцу. Вот, прям берёшь купюру, и отдаёшь её навсегда незнакомому человеку. По-этому, необходимость покупки этой вещи, за реальные бумажные деньги, будет взвешена в голове человека особенно тщательно. В отличии от кредитки, которую продавец сразу после оплаты возвращает обратно, и то, что на банковском балансе поменялись какие-то циферки, не так сильно тревожит, до момента, пока не придёт время возвращать долг банку. Но, продавца это уже волновать не будет.
Вообщем, моё мнение, что магазины, не принимающие кредиток, очень быстро вымрут, если не перестроятся.
оборот в магазине увеличился, только благодаря терминалу. более 80% покупателей делают покупки именно картами. и более 20% покупают более дорогие вещи только благодаря терминалу в магазине. я уже лет пять покупаю только через кредитки. уже и забыл, что такое нал. в магазины без терминалов вообще не захожу
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
greenozon написав:денЄг нет - ідем работать а як же золоте правило "відклади 20% із прихода" а тут не лише прихода нема, а ще гірше - кредитна кабалла дихає в спину
Всё правильно пишите. Но, мы рассматриваем ситуацию с другой стороны, со стороны продавца. И тут, вопрос в том, заработает продавец деньги на этом покупателе, или отпустит его покупать этот же товар к конкуренту
Игорь Алексеевич написав:оборот в магазине увеличился, только благодаря терминалу.
Саме так. Ділимся з бангстером і збільшуєм обороти...виграєм в конкурентів зменшуючи націнку.
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