Додано: Пон 07 жов, 2019 14:22

Квесторе_поверніться написав: Саме так. Ділимся з бангстером і збільшуєм обороти...виграєм в конкурентів зменшуючи націнку. Саме так. Ділимся з бангстером і збільшуєм обороти...виграєм в конкурентів зменшуючи націнку.

В том то и дело, что не нужно продавать дешевле всех. Нужно продать здесь и сейчас именно этому клиенту. Если его отпустить, то он пойдёт искать где дешевле, где минимальная наценка.Например, товар стоит 2000 грн, только наличка. Но, у клиента нет столько наличных денег здесь и сейчас. Клиент уходит за деньгами, и по пути, уже с наличными, он заходит к конкурентам, и находит точно такой же товар за те же 2000 грн и покупает уже там. Если бы у вас товар стоил бы 2100 грн, и клиент мог бы его оплатить прям вот сразу, он бы ушёл уже с вашим товаром, и к конкурентам бы уже не зашёл