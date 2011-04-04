Если работать в чёрную - это единственный выход. Я, например, наоборот, ничем противозаконным не занимаюсь, налоги плачу, сплю спокойно
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Пон 07 жов, 2019 14:08
Если работать в чёрную - это единственный выход. Я, например, наоборот, ничем противозаконным не занимаюсь, налоги плачу, сплю спокойно
Додано: Пон 07 жов, 2019 14:22
В том то и дело, что не нужно продавать дешевле всех. Нужно продать здесь и сейчас именно этому клиенту. Если его отпустить, то он пойдёт искать где дешевле, где минимальная наценка.
Например, товар стоит 2000 грн, только наличка. Но, у клиента нет столько наличных денег здесь и сейчас. Клиент уходит за деньгами, и по пути, уже с наличными, он заходит к конкурентам, и находит точно такой же товар за те же 2000 грн и покупает уже там. Если бы у вас товар стоил бы 2100 грн, и клиент мог бы его оплатить прям вот сразу, он бы ушёл уже с вашим товаром, и к конкурентам бы уже не зашёл
Додано: Пон 07 жов, 2019 14:23
Re: Байки про банки і не тільки....
Они работают в связке с МПС, и не являются им конкурентами
Чем обосновано это ваше заявление? Стоимость лицензий на ПО, амортизации железяк, расходов на обслуживание инфраструктуры, поддержку и развитие, работу со спорными транзакциями - это огромные деньги, и даже если разделить это все на миллионы операций в год, получается далеко ненулевая сумма.
Ну-ну, те же банки за каждую смс по транзакциям платят операторам десятки копеек (последний раз помню было больше 25 коп, могло еще подорожать), в вайбер сообщение - почти столько же.
Додано: Пон 07 жов, 2019 14:34
Если речь идёт про мелкие магазины - то ежу понятно, что там будет накрутка цены в 10-20% по сравнению с маркетами.
Я могу рассчитаться в таком магазине карточкой, но в те наливайки, которые не принимают карточки вообще даже не захожу, лучше куплю на 3 коп. дороже, но карточкой.
Ибо этот нал надо где-то взять, где-то снять, а потом что-то делать с этими копейками сдачи, нуевонах.
Слабо верится в ситуацию, когда потенциальный клиент бежит за километр до ближайшего банкомата, снимает там нал, и в клювике его приносит обратно.
Магазин не принимает карты - сразу досвидос, всё остальное - уже не важно
Додано: Пон 07 жов, 2019 14:41
Re: Байки про банки і не тільки....
Почему же в чёрную? Наличные пока ещё не запретили. И получать зарплату наличными — это законное право граждан.
И не надо бегать по банкоматам и платить комиссии банкам)
Додано: Пон 07 жов, 2019 14:48
Я о том, что полный отказ от использования карт, чтоб нигде не светить деньги - это вынужденная мера. Если зарплата чистая и налоги все уплачены, то адекватный человек не будет искать более дорогие окольные пути для оплаты зарубежных покупок. Значит не всё чисто
Додано: Пон 07 жов, 2019 15:19
Странно, а вот мне банки платят за использование карт. И наличку при необходимости снимаю разумеется без комиссий. Не использовать карты (а только наличку) - это тупо переплачивать всегда и везде. И гордиться тут нечем...
Впрочем, может вы наркотой торгуете или порно...
Востаннє редагувалось Vorlon в Пон 07 жов, 2019 15:25, всього редагувалось 2 разів.
Додано: Пон 07 жов, 2019 15:48
Re: Байки про банки і не тільки....
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Додано: Пон 07 жов, 2019 16:15
Re: Байки про банки і не тільки....
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