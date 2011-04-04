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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
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Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2019 14:08

  Mugwort написав:Не вымрут. Я принципиально пользуюсь только налом. От карт отказался почти два года назад. И ощущаю полный комфорт))

Онлайн-покупки и трансграничные платежи делаю минуя банковскую систему. Да, часто это дороже, зато никто меня не мониторит

Если работать в чёрную - это единственный выход. Я, например, наоборот, ничем противозаконным не занимаюсь, налоги плачу, сплю спокойно
safonovstanislav
 
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Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2019 14:22

  Квесторе_поверніться написав:Саме так. Ділимся з бангстером і збільшуєм обороти...виграєм в конкурентів зменшуючи націнку.

В том то и дело, что не нужно продавать дешевле всех. Нужно продать здесь и сейчас именно этому клиенту. Если его отпустить, то он пойдёт искать где дешевле, где минимальная наценка.
Например, товар стоит 2000 грн, только наличка. Но, у клиента нет столько наличных денег здесь и сейчас. Клиент уходит за деньгами, и по пути, уже с наличными, он заходит к конкурентам, и находит точно такой же товар за те же 2000 грн и покупает уже там. Если бы у вас товар стоил бы 2100 грн, и клиент мог бы его оплатить прям вот сразу, он бы ушёл уже с вашим товаром, и к конкурентам бы уже не зашёл
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Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2019 14:23

Re: Байки про банки і не тільки....

  _hunter написав:поэтому и полезли (как только смогли) всякие гугло/али/самсунго-пэи. -- просто до этоко классическая дуополия на рынке была.

Они работают в связке с МПС, и не являются им конкурентами
  _hunter написав:Так даже 1 грн/платеж -- слишком много. Там красная цена 0.00 гривен (это я так округлил до копеек) за платеж.

Чем обосновано это ваше заявление? Стоимость лицензий на ПО, амортизации железяк, расходов на обслуживание инфраструктуры, поддержку и развитие, работу со спорными транзакциями - это огромные деньги, и даже если разделить это все на миллионы операций в год, получается далеко ненулевая сумма.
  _hunter написав:А ситуация -- как с СМСками должно быть -- есть "стартовый пакет" -- из 100 платежей за 50 гривен -- не хватает -- покупай безлимит за 80...

Ну-ну, те же банки за каждую смс по транзакциям платят операторам десятки копеек (последний раз помню было больше 25 коп, могло еще подорожать), в вайбер сообщение - почти столько же.
Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2019 14:34

Если речь идёт про мелкие магазины - то ежу понятно, что там будет накрутка цены в 10-20% по сравнению с маркетами.
Я могу рассчитаться в таком магазине карточкой, но в те наливайки, которые не принимают карточки вообще даже не захожу, лучше куплю на 3 коп. дороже, но карточкой.
Ибо этот нал надо где-то взять, где-то снять, а потом что-то делать с этими копейками сдачи, нуевонах.

Слабо верится в ситуацию, когда потенциальный клиент бежит за километр до ближайшего банкомата, снимает там нал, и в клювике его приносит обратно.

Магазин не принимает карты - сразу досвидос, всё остальное - уже не важно
mustbe
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Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2019 14:41

Re: Байки про банки і не тільки....

safonovstanislav написав:Если работать в чёрную - это единственный выход. Я, например, наоборот, ничем противозаконным не занимаюсь, налоги плачу, сплю спокойно


Почему же в чёрную? Наличные пока ещё не запретили. И получать зарплату наличными — это законное право граждан.

И не надо бегать по банкоматам и платить комиссии банкам)
Mugwort
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Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2019 14:48

  Mugwort написав:
safonovstanislav написав:Если работать в чёрную - это единственный выход. Я, например, наоборот, ничем противозаконным не занимаюсь, налоги плачу, сплю спокойно


Почему же в чёрную? Наличные пока ещё не запретили. И получать зарплату наличными — это законное право граждан.

Я о том, что полный отказ от использования карт, чтоб нигде не светить деньги - это вынужденная мера. Если зарплата чистая и налоги все уплачены, то адекватный человек не будет искать более дорогие окольные пути для оплаты зарубежных покупок. Значит не всё чисто
safonovstanislav
 
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Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2019 15:19

  Mugwort написав:И не надо бегать по банкоматам и платить комиссии банкам)

Странно, а вот мне банки платят за использование карт. И наличку при необходимости снимаю разумеется без комиссий. Не использовать карты (а только наличку) - это тупо переплачивать всегда и везде. И гордиться тут нечем...

Впрочем, может вы наркотой торгуете или порно... :?
Востаннє редагувалось Vorlon в Пон 07 жов, 2019 15:25, всього редагувалось 2 разів.
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да я уже и кафешки без терминала
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Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2019 15:48

Re: Байки про банки і не тільки....

  Mugwort написав:И не надо бегать по банкоматам и платить комиссии банкам)

І платити податки. :)
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Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2019 16:15

Re: Байки про банки і не тільки....

Квесторе_поверніться написав:
  Mugwort написав:И не надо бегать по банкоматам и платить комиссии банкам)

І платити податки. :)


А до чого тут податки? Податки вираховують ще до того, як я отримаю зп. Ось тільки зп я отримую готівкою. От і все)
Mugwort
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