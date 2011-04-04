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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 564565566567
Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2019 18:10

  mustbe написав:Слабо верится в ситуацию, когда потенциальный клиент бежит за километр до ближайшего банкомата, снимает там нал, и в клювике его приносит обратно.

viewtopic.php?p=4761737#p4761737
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Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2019 18:11

  safonovstanislav написав:Например, товар стоит 2000 грн, только наличка. Но, у клиента нет столько наличных денег здесь и сейчас. Клиент уходит за деньгами, и по пути, уже с наличными, он заходит к конкурентам, и находит точно такой же товар за те же 2000 грн и покупает уже там. Если бы у вас товар стоил бы 2100 грн, и клиент мог бы его оплатить прям вот сразу, он бы ушёл уже с вашим товаром, и к конкурентам бы уже не зашёл


Вы просто теоретик, тут же уже объясняли, что построение другое, за наличку по вашим цифрам - 1900 грн, по карте 2100 грн, у конкурентов 2100 грн. Идите у конкурентов и покупайте по карте. Это в теории, на практике оказывается никто идти к конкурентам не хочет, проверено многолетним опытом.
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Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2019 18:35

  freeze написав:
  safonovstanislav написав:Например, товар стоит 2000 грн, только наличка. Но, у клиента нет столько наличных денег здесь и сейчас. Клиент уходит за деньгами, и по пути, уже с наличными, он заходит к конкурентам, и находит точно такой же товар за те же 2000 грн и покупает уже там. Если бы у вас товар стоил бы 2100 грн, и клиент мог бы его оплатить прям вот сразу, он бы ушёл уже с вашим товаром, и к конкурентам бы уже не зашёл


Вы просто теоретик, тут же уже объясняли, что построение другое, за наличку по вашим цифрам - 1900 грн, по карте 2100 грн, у конкурентов 2100 грн. Идите у конкурентов и покупайте по карте. Это в теории, на практике оказывается никто идти к конкурентам не хочет, проверено многолетним опытом.

Так не всегда.
Часто в мелких точках, где "только нал", может быть дороже, чем у сетевиков, потому что "у него аренда дорогая, и в магазин заходит 3 калеки в день". Соответственно затраты делятся на этих троих :)
Соответственно иногда проще пройти 5 минут до ближайшего сетевика, купить там с кредитки с грейсом кешбеком, плюс магазинные дисконты-бонусы.

Мелкие точки иногда вообще теряют ощущение реальности.

Но если предложат хороший дисконт - то почему бы и нет
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2019 19:54

Re: Байки про банки і не тільки....

  Mugwort написав:Онлайн-покупки и трансграничные платежи делаю минуя банковскую систему. Да, часто это дороже, зато никто меня не мониторит

Еще шапочки из фольги здорово помогает!
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Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2019 21:15

  Вкладчик1234 написав:Часто в мелких точках, где "только нал", может быть дороже, чем у сетевиков, потому что "у него аренда дорогая, и в магазин заходит 3 калеки в день".


Это не предприниматели, а случайно попавшие в сферу бизнеса люди.
Не читаю Будивельник, заслужил, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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Повідомлення Додано: Вів 08 жов, 2019 06:46

  freeze написав:
  Вкладчик1234 написав:Часто в мелких точках, где "только нал", может быть дороже, чем у сетевиков, потому что "у него аренда дорогая, и в магазин заходит 3 калеки в день".


Это не предприниматели, а случайно попавшие в сферу бизнеса люди.

Ну, не знаю насчёт случайно/неслучайно, но я вижу именно то, что озвучил Вкладчик:
в мелких магазах цены задраны процентов на 15 по сравнению с сетевиками.
А если ещё и не принимают карты - то на все 20.

Хотя - для определённости желательно уточнить: о каких магазинах идёт речь ?
Продукты / Стройматериалы / Зоотовары и тд.
Тогда и говорить можно более предметно, ибо в каждой категории есть свои нюансы
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