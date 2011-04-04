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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 565566567568>
Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2019 18:10

  mustbe написав:Слабо верится в ситуацию, когда потенциальный клиент бежит за километр до ближайшего банкомата, снимает там нал, и в клювике его приносит обратно.

viewtopic.php?p=4761737#p4761737
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Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2019 18:11

  safonovstanislav написав:Например, товар стоит 2000 грн, только наличка. Но, у клиента нет столько наличных денег здесь и сейчас. Клиент уходит за деньгами, и по пути, уже с наличными, он заходит к конкурентам, и находит точно такой же товар за те же 2000 грн и покупает уже там. Если бы у вас товар стоил бы 2100 грн, и клиент мог бы его оплатить прям вот сразу, он бы ушёл уже с вашим товаром, и к конкурентам бы уже не зашёл


Вы просто теоретик, тут же уже объясняли, что построение другое, за наличку по вашим цифрам - 1900 грн, по карте 2100 грн, у конкурентов 2100 грн. Идите у конкурентов и покупайте по карте. Это в теории, на практике оказывается никто идти к конкурентам не хочет, проверено многолетним опытом.
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Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2019 18:35

  freeze написав:
  safonovstanislav написав:Например, товар стоит 2000 грн, только наличка. Но, у клиента нет столько наличных денег здесь и сейчас. Клиент уходит за деньгами, и по пути, уже с наличными, он заходит к конкурентам, и находит точно такой же товар за те же 2000 грн и покупает уже там. Если бы у вас товар стоил бы 2100 грн, и клиент мог бы его оплатить прям вот сразу, он бы ушёл уже с вашим товаром, и к конкурентам бы уже не зашёл


Вы просто теоретик, тут же уже объясняли, что построение другое, за наличку по вашим цифрам - 1900 грн, по карте 2100 грн, у конкурентов 2100 грн. Идите у конкурентов и покупайте по карте. Это в теории, на практике оказывается никто идти к конкурентам не хочет, проверено многолетним опытом.

Так не всегда.
Часто в мелких точках, где "только нал", может быть дороже, чем у сетевиков, потому что "у него аренда дорогая, и в магазин заходит 3 калеки в день". Соответственно затраты делятся на этих троих :)
Соответственно иногда проще пройти 5 минут до ближайшего сетевика, купить там с кредитки с грейсом кешбеком, плюс магазинные дисконты-бонусы.

Мелкие точки иногда вообще теряют ощущение реальности.

Но если предложат хороший дисконт - то почему бы и нет
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2019 19:54

Re: Байки про банки і не тільки....

  Mugwort написав:Онлайн-покупки и трансграничные платежи делаю минуя банковскую систему. Да, часто это дороже, зато никто меня не мониторит

Еще шапочки из фольги здорово помогает!
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Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2019 21:15

  Вкладчик1234 написав:Часто в мелких точках, где "только нал", может быть дороже, чем у сетевиков, потому что "у него аренда дорогая, и в магазин заходит 3 калеки в день".


Это не предприниматели, а случайно попавшие в сферу бизнеса люди.
Не читаю Будивельник, заслужил, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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Повідомлення Додано: Вів 08 жов, 2019 06:46

  freeze написав:
  Вкладчик1234 написав:Часто в мелких точках, где "только нал", может быть дороже, чем у сетевиков, потому что "у него аренда дорогая, и в магазин заходит 3 калеки в день".


Это не предприниматели, а случайно попавшие в сферу бизнеса люди.

Ну, не знаю насчёт случайно/неслучайно, но я вижу именно то, что озвучил Вкладчик:
в мелких магазах цены задраны процентов на 15 по сравнению с сетевиками.
А если ещё и не принимают карты - то на все 20.

Хотя - для определённости желательно уточнить: о каких магазинах идёт речь ?
Продукты / Стройматериалы / Зоотовары и тд.
Тогда и говорить можно более предметно, ибо в каждой категории есть свои нюансы
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Повідомлення Додано: Вів 08 жов, 2019 10:29

  Faceless написав:
  _hunter написав:поэтому и полезли (как только смогли) всякие гугло/али/самсунго-пэи. -- просто до этоко классическая дуополия на рынке была.

Они работают в связке с МПС, и не являются им конкурентами
  _hunter написав:Так даже 1 грн/платеж -- слишком много. Там красная цена 0.00 гривен (это я так округлил до копеек) за платеж.

Чем обосновано это ваше заявление? Стоимость лицензий на ПО, амортизации железяк, расходов на обслуживание инфраструктуры, поддержку и развитие, работу со спорными транзакциями - это огромные деньги, и даже если разделить это все на миллионы операций в год, получается далеко ненулевая сумма.
  _hunter написав:А ситуация -- как с СМСками должно быть -- есть "стартовый пакет" -- из 100 платежей за 50 гривен -- не хватает -- покупай безлимит за 80...

Ну-ну, те же банки за каждую смс по транзакциям платят операторам десятки копеек (последний раз помню было больше 25 коп, могло еще подорожать), в вайбер сообщение - почти столько же.


>>> Они работают в связке с МПС, и не являются им конкурентами
Они работают в связке только для МП -- если платеж получается закрыть "внутри" -- процент Визе/МК не "обламывается".

>>> получается далеко ненулевая сумма
Я же писал -- округлил :) -- т.е. сумма-то не нулевая -- с этим я не спорю.
Но никто эти расходы не публикует -- поэтому все тут просто гадают/прикидывают на пальцах -- сколько платеж должен бы стоить.

>>> Ну-ну, те же банки за каждую смс по транзакциям платят операторам десятки копеек
Я со стороны клиента писал...
Ведь полностью аналогичная ситуация получается: ОПСоСам нужно тратить громадные деньги по лицензии/амортизации/взаимодействие с другими операторами, но цена одного сообщения уже давно ниже 0 -- все пакетами торгуют.
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Повідомлення Додано: Вів 08 жов, 2019 12:13

Re: Байки про банки і не тільки....

  _hunter написав:>>> Они работают в связке с МПС, и не являются им конкурентами
Они работают в связке только для МП -- если платеж получается закрыть "внутри" -- процент Визе/МК не "обламывается".

"Внутри" чего? Внутри страны? Между картами одного эмитента? Платеж через них по сути никак не отличается от обычног оплатежа картой, кроме того, что вместо карты используется токен.
  _hunter написав:Я же писал -- округлил -- т.е. сумма-то не нулевая -- с этим я не спорю.
Но никто эти расходы не публикует -- поэтому все тут просто гадают/прикидывают на пальцах -- сколько платеж должен бы стоить.

У меня тоже нет конкретной цифры, но я более чем уверен, что это куда более копейки, и, думаю, речь о десятках копеек
  _hunter написав:>>> Ну-ну, те же банки за каждую смс по транзакциям платят операторам десятки копеек
Я со стороны клиента писал...
Ведь полностью аналогичная ситуация получается: ОПСоСам нужно тратить громадные деньги по лицензии/амортизации/взаимодействие с другими операторами, но цена одного сообщения уже давно ниже 0 -- все пакетами торгуют.

А кто вообще теми смс сейчас пользуется, кроме рассылок от юрлиц? Вот с компаний они и окупают расходы.
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Повідомлення Додано: Вів 08 жов, 2019 12:26

  mustbe написав:Если речь идёт про мелкие магазины - то ежу понятно, что там будет накрутка цены в 10-20% по сравнению с маркетами.
Я могу рассчитаться в таком магазине карточкой, но в те наливайки, которые не принимают карточки вообще даже не захожу, лучше куплю на 3 коп. дороже, но карточкой.
Ибо этот нал надо где-то взять, где-то снять, а потом что-то делать с этими копейками сдачи, нуевонах.

Слабо верится в ситуацию, когда потенциальный клиент бежит за километр до ближайшего банкомата, снимает там нал, и в клювике его приносит обратно.

Магазин не принимает карты - сразу досвидос, всё остальное - уже не важно

Активно пользоваться картой начал больше 10 лет назад, когда Астра ввела кеш-бек 1%, потом почувствовал, насколько это удобно отвязаться от всякой сдачи, потом на работе появилась зарплатная карта. Затем фирма поменяла банк и появилась кредитка с кешем. Наличкой плачу только в местных интернет магазинах за мелочёвку типа сантехнических кранов, батарейки и т.п., когда за карту требуют +2%, а у конкурентов дороже или такого вообще нет.
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Повідомлення Додано: Вів 08 жов, 2019 12:35

  Mugwort написав:А до чого тут податки? Податки вираховують ще до того, як я отримаю зп. Ось тільки зп я отримую готівкою. От і все)

Просто Вы в своём сообщении отметили, что при этом Вас "никто не мониторит" и получилось, что для Вас это весьма важно.
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