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Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Вів 08 жов, 2019 12:39
Faceless написав: _hunter написав:
>>> Они работают в связке с МПС, и не являются им конкурентами
Они работают в связке только для МП -- если платеж получается закрыть "внутри" -- процент Визе/МК не "обламывается".
"Внутри" чего? Внутри страны? Между картами одного эмитента? Платеж через них по сути никак не отличается от обычног оплатежа картой, кроме того, что вместо карты используется токен.
А "внутри чего получится", но не крупнее страны. -- если покупатель подвязал свой банковский счет к AliPay-ю -- будет обычный межбанковский платеж. Если покупатель и продавец клиенты одного банка -- операция "закроется" даже без "IBAN".
Faceless написав: _hunter написав:
Я же писал -- округлил -- т.е. сумма-то не нулевая -- с этим я не спорю.
Но никто эти расходы не публикует -- поэтому все тут просто гадают/прикидывают на пальцах -- сколько платеж должен бы стоить.
У меня тоже нет конкретной цифры, но я более чем уверен, что это куда более копейки, и, думаю, речь о десятках копеек
_hunter написав:
>>> Ну-ну, те же банки за каждую смс по транзакциям платят операторам десятки копеек
Я со стороны клиента писал...
Ведь полностью аналогичная ситуация получается: ОПСоСам нужно тратить громадные деньги по лицензии/амортизации/взаимодействие с другими операторами, но цена одного сообщения уже давно ниже 0 -- все пакетами торгуют.
А кто вообще теми смс сейчас пользуется, кроме рассылок от юрлиц? Вот с компаний они и окупают расходы.
Может и так... но, в любом случае, моя ставка на альтернативные pay-и -- кусок рынка, думаю, у Виз они откусят...
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Додано: Вів 08 жов, 2019 12:57
Я за последние лет пять перестал агитировать своих знакомых переходить на карты - бо видел бесполезность. Один мне вообще сказал пару лет назад "мне 100-200 грн твоего кешбека не принципиально". С удивлением недавно узнал, что он начал платить картами, но правда дебетовыми. Так что прогресс потихоньку доходит до самых отсталых слоёв населения...
Но все никак не могу справится с раздражением, которое у меня вызывает толпы людей в очередях к банкоматам в супермаркетах, которые ждут, чтобы взять в руки грязные бумажки, чтобы тут же пойти их отдать кассиру, и получить на сдачу какие то мелкие металические кругляшки, чтобы они бренчали в кошельке или кармане. Все равно народ ещё дикий
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