RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Ринок банківських послуг
/
Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 565566567568
Повідомлення Додано: Вів 08 жов, 2019 12:39

  Faceless написав:
  _hunter написав:>>> Они работают в связке с МПС, и не являются им конкурентами
Они работают в связке только для МП -- если платеж получается закрыть "внутри" -- процент Визе/МК не "обламывается".

"Внутри" чего? Внутри страны? Между картами одного эмитента? Платеж через них по сути никак не отличается от обычног оплатежа картой, кроме того, что вместо карты используется токен.

А "внутри чего получится", но не крупнее страны. -- если покупатель подвязал свой банковский счет к AliPay-ю -- будет обычный межбанковский платеж. Если покупатель и продавец клиенты одного банка -- операция "закроется" даже без "IBAN".


  Faceless написав:
  _hunter написав:Я же писал -- округлил -- т.е. сумма-то не нулевая -- с этим я не спорю.
Но никто эти расходы не публикует -- поэтому все тут просто гадают/прикидывают на пальцах -- сколько платеж должен бы стоить.

У меня тоже нет конкретной цифры, но я более чем уверен, что это куда более копейки, и, думаю, речь о десятках копеек
  _hunter написав:>>> Ну-ну, те же банки за каждую смс по транзакциям платят операторам десятки копеек
Я со стороны клиента писал...
Ведь полностью аналогичная ситуация получается: ОПСоСам нужно тратить громадные деньги по лицензии/амортизации/взаимодействие с другими операторами, но цена одного сообщения уже давно ниже 0 -- все пакетами торгуют.

А кто вообще теми смс сейчас пользуется, кроме рассылок от юрлиц? Вот с компаний они и окупают расходы.

Может и так... но, в любом случае, моя ставка на альтернативные pay-и -- кусок рынка, думаю, у Виз они откусят...
_hunter
 
Повідомлень: 1080
З нами з: 22.03.15
Подякував: 10 раз.
Подякували: 135 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 08 жов, 2019 12:57

Re: Байки про банки і не тільки....

Я за последние лет пять перестал агитировать своих знакомых переходить на карты - бо видел бесполезность. Один мне вообще сказал пару лет назад "мне 100-200 грн твоего кешбека не принципиально". С удивлением недавно узнал, что он начал платить картами, но правда дебетовыми. Так что прогресс потихоньку доходит до самых отсталых слоёв населения...
Но все никак не могу справится с раздражением, которое у меня вызывает толпы людей в очередях к банкоматам в супермаркетах, которые ждут, чтобы взять в руки грязные бумажки, чтобы тут же пойти их отдать кассиру, и получить на сдачу какие то мелкие металические кругляшки, чтобы они бренчали в кошельке или кармане. Все равно народ ещё дикий
+ 50 грн к бонусу на депозит! Промокод - F9GZULI
    на https://minfin.com.ua/deposits/bonus/
Stringer
 
Повідомлень: 9865
З нами з: 23.01.13
Подякував: 286 раз.
Подякували: 1402 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 565566567568
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Банки з підмоченою репутацією. Антирейтинг 1 ... 23, 24, 25
wolt450 » Пон 04 кві, 2011 18:22
244 211186
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 08 бер, 2019 15:23
octopus
Имеют ли право банки на конфискацию имущества? 1 ... 4, 5, 6
Anonymous » Сер 11 кві, 2012 14:31
50 78939
Переглянути останнє повідомлення
Пон 20 лис, 2017 12:18
Stringer
Банки збільшують пільговий період за кредитними картками (до 1, 2
R2 » П'ят 27 тра, 2016 11:42
18 20097
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 10 лют, 2017 13:45
alex66food

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Рынок ОВГЗ (1149)
08.10.2019 14:02
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.