Додано: Вів 08 жов, 2019 12:57

Я за последние лет пять перестал агитировать своих знакомых переходить на карты - бо видел бесполезность. Один мне вообще сказал пару лет назад "мне 100-200 грн твоего кешбека не принципиально". С удивлением недавно узнал, что он начал платить картами, но правда дебетовыми. Так что прогресс потихоньку доходит до самых отсталых слоёв населения...

Но все никак не могу справится с раздражением, которое у меня вызывает толпы людей в очередях к банкоматам в супермаркетах, которые ждут, чтобы взять в руки грязные бумажки, чтобы тут же пойти их отдать кассиру, и получить на сдачу какие то мелкие металические кругляшки, чтобы они бренчали в кошельке или кармане. Все равно народ ещё дикий