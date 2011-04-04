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Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Вів 08 жов, 2019 12:39
Faceless написав: _hunter написав:
>>> Они работают в связке с МПС, и не являются им конкурентами
Они работают в связке только для МП -- если платеж получается закрыть "внутри" -- процент Визе/МК не "обламывается".
"Внутри" чего? Внутри страны? Между картами одного эмитента? Платеж через них по сути никак не отличается от обычног оплатежа картой, кроме того, что вместо карты используется токен.
А "внутри чего получится", но не крупнее страны. -- если покупатель подвязал свой банковский счет к AliPay-ю -- будет обычный межбанковский платеж. Если покупатель и продавец клиенты одного банка -- операция "закроется" даже без "IBAN".
Faceless написав: _hunter написав:
Я же писал -- округлил -- т.е. сумма-то не нулевая -- с этим я не спорю.
Но никто эти расходы не публикует -- поэтому все тут просто гадают/прикидывают на пальцах -- сколько платеж должен бы стоить.
У меня тоже нет конкретной цифры, но я более чем уверен, что это куда более копейки, и, думаю, речь о десятках копеек
_hunter написав:
>>> Ну-ну, те же банки за каждую смс по транзакциям платят операторам десятки копеек
Я со стороны клиента писал...
Ведь полностью аналогичная ситуация получается: ОПСоСам нужно тратить громадные деньги по лицензии/амортизации/взаимодействие с другими операторами, но цена одного сообщения уже давно ниже 0 -- все пакетами торгуют.
А кто вообще теми смс сейчас пользуется, кроме рассылок от юрлиц? Вот с компаний они и окупают расходы.
Может и так... но, в любом случае, моя ставка на альтернативные pay-и -- кусок рынка, думаю, у Виз они откусят...
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_hunter
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Додано: Вів 08 жов, 2019 12:57
Я за последние лет пять перестал агитировать своих знакомых переходить на карты - бо видел бесполезность. Один мне вообще сказал пару лет назад "мне 100-200 грн твоего кешбека не принципиально". С удивлением недавно узнал, что он начал платить картами, но правда дебетовыми. Так что прогресс потихоньку доходит до самых отсталых слоёв населения...
Но все никак не могу справится с раздражением, которое у меня вызывает толпы людей в очередях к банкоматам в супермаркетах, которые ждут, чтобы взять в руки грязные бумажки, чтобы тут же пойти их отдать кассиру, и получить на сдачу какие то мелкие металические кругляшки, чтобы они бренчали в кошельке или кармане. Все равно народ ещё дикий
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Додано: Вів 08 жов, 2019 13:04
Добрый день!
Если чел наличкой через кассу банку оплатит 80000 грн за путевку. Подлежит ли такой платеж мониторингу? Или лучше 2х40000?
Если сникнет парус -
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Investor_K
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Додано: Вів 08 жов, 2019 13:08
Investor_K написав:
Добрый день!
Если чел наличкой через кассу банку оплатит 80000 грн за путевку. Подлежит ли такой платеж мониторингу? Или лучше 2х40000?
Обязательному государственному финмониторингу подлежат оплаты свыше 150000. Внутренний банковский мониторинг может залупиться и за одну гривну. К счастью, в кассах это сделать тяжелее
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Додано: Вів 08 жов, 2019 13:09
Stringer написав: Investor_K написав:
Добрый день!
Если чел наличкой через кассу банку оплатит 80000 грн за путевку. Подлежит ли такой платеж мониторингу? Или лучше 2х40000?
Обязательному государственному финмониторингу подлежат оплаты свыше 150000. Внутренний банковский мониторинг может залупиться и за одну гривну. К счастью, в кассах это сделать тяжелее
Thanks
Если сникнет парус -
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Investor_K
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Додано: Вів 08 жов, 2019 13:45
Stringer написав:
Но все никак не могу справится с раздражением, которое у меня вызывает толпы людей в очередях к банкоматам в супермаркетах, которые ждут, чтобы взять в руки грязные бумажки, чтобы тут же пойти их отдать кассиру, и получить на сдачу какие то мелкие металические кругляшки, чтобы они бренчали в кошельке или кармане. Все равно народ ещё дикий
Если это дебетка, то однозначно нужно с неё снимать нал, а не платить ей в магазинах. Тем более, карты не везде принимают, в отличие от бумажек. Не было бы у меня кредиток, снимал бы нал в банкомате и платил в супермаркетах налом
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safonovstanislav
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Додано: Вів 08 жов, 2019 13:57
Investor_K написав: Stringer написав: Investor_K написав:
Добрый день!
Если чел наличкой через кассу банку оплатит 80000 грн за путевку. Подлежит ли такой платеж мониторингу? Или лучше 2х40000?
Обязательному государственному финмониторингу подлежат оплаты свыше 150000. Внутренний банковский мониторинг может залупиться и за одну гривну. К счастью, в кассах это сделать тяжелее
Thanks
Есть забавные банки (например Альфа) у которых есть свои лимиты -- там два платежа -- единственный (а не "лучше") вариант.
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Додано: Вів 08 жов, 2019 13:58
_hunter написав:Может и так... но, в любом случае, моя ставка на альтернативные pay-и -- кусок рынка, думаю, у Виз они откусят...
Пока что не вижу оснований для таких выводов, все или почти все эти пеи привязываються к картам, а значит работают через МПС
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Додано: Вів 08 жов, 2019 13:59
safonovstanislav написав:
Если это дебетка, то однозначно нужно с неё снимать нал, а не платить ей в магазинах
Дебетка дебетке рознь.
Есть такие дебетки, на которые очень кошерно как раз заводить нал и расплачиваться в магазах )
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Додано: Вів 08 жов, 2019 14:02
safonovstanislav написав: Stringer написав:
Но все никак не могу справится с раздражением, которое у меня вызывает толпы людей в очередях к банкоматам в супермаркетах, которые ждут, чтобы взять в руки грязные бумажки, чтобы тут же пойти их отдать кассиру, и получить на сдачу какие то мелкие металические кругляшки, чтобы они бренчали в кошельке или кармане. Все равно народ ещё дикий
Если это дебетка, то однозначно нужно с неё снимать нал, а не платить ей в магазинах. Тем более, карты не везде принимают, в отличие от бумажек. Не было бы у меня кредиток, снимал бы нал в банкомате и платил в супермаркетах налом
Неоднозначно.
Во-первых, супермаркеты на первом месте среди магазинов в плане наличия терминалов. Во-вторых, и с дебеток есть кешбек. В общем, по супермаркетам нет ровным счётом никаких преимуществ у нала перед картами, хоть дебетками, хоть нет.
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