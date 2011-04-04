RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Ринок банківських послуг
/
Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 566567568569>
Повідомлення Додано: Вів 08 жов, 2019 12:39

  Faceless написав:
  _hunter написав:>>> Они работают в связке с МПС, и не являются им конкурентами
Они работают в связке только для МП -- если платеж получается закрыть "внутри" -- процент Визе/МК не "обламывается".

"Внутри" чего? Внутри страны? Между картами одного эмитента? Платеж через них по сути никак не отличается от обычног оплатежа картой, кроме того, что вместо карты используется токен.

А "внутри чего получится", но не крупнее страны. -- если покупатель подвязал свой банковский счет к AliPay-ю -- будет обычный межбанковский платеж. Если покупатель и продавец клиенты одного банка -- операция "закроется" даже без "IBAN".


  Faceless написав:
  _hunter написав:Я же писал -- округлил -- т.е. сумма-то не нулевая -- с этим я не спорю.
Но никто эти расходы не публикует -- поэтому все тут просто гадают/прикидывают на пальцах -- сколько платеж должен бы стоить.

У меня тоже нет конкретной цифры, но я более чем уверен, что это куда более копейки, и, думаю, речь о десятках копеек
  _hunter написав:>>> Ну-ну, те же банки за каждую смс по транзакциям платят операторам десятки копеек
Я со стороны клиента писал...
Ведь полностью аналогичная ситуация получается: ОПСоСам нужно тратить громадные деньги по лицензии/амортизации/взаимодействие с другими операторами, но цена одного сообщения уже давно ниже 0 -- все пакетами торгуют.

А кто вообще теми смс сейчас пользуется, кроме рассылок от юрлиц? Вот с компаний они и окупают расходы.

Может и так... но, в любом случае, моя ставка на альтернативные pay-и -- кусок рынка, думаю, у Виз они откусят...
_hunter
 
Повідомлень: 1082
З нами з: 22.03.15
Подякував: 10 раз.
Подякували: 135 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 08 жов, 2019 12:57

Re: Байки про банки і не тільки....

Я за последние лет пять перестал агитировать своих знакомых переходить на карты - бо видел бесполезность. Один мне вообще сказал пару лет назад "мне 100-200 грн твоего кешбека не принципиально". С удивлением недавно узнал, что он начал платить картами, но правда дебетовыми. Так что прогресс потихоньку доходит до самых отсталых слоёв населения...
Но все никак не могу справится с раздражением, которое у меня вызывает толпы людей в очередях к банкоматам в супермаркетах, которые ждут, чтобы взять в руки грязные бумажки, чтобы тут же пойти их отдать кассиру, и получить на сдачу какие то мелкие металические кругляшки, чтобы они бренчали в кошельке или кармане. Все равно народ ещё дикий
+ 50 грн к бонусу на депозит! Промокод - F9GZULI
    на https://minfin.com.ua/deposits/bonus/
Stringer
 
Повідомлень: 9867
З нами з: 23.01.13
Подякував: 286 раз.
Подякували: 1402 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 08 жов, 2019 13:04

Добрый день!

Если чел наличкой через кассу банку оплатит 80000 грн за путевку. Подлежит ли такой платеж мониторингу? Или лучше 2х40000?
Если сникнет парус -
Мы ударим вёслами
Investor_K
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5519
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 501 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 08 жов, 2019 13:08

  Investor_K написав:Добрый день!

Если чел наличкой через кассу банку оплатит 80000 грн за путевку. Подлежит ли такой платеж мониторингу? Или лучше 2х40000?

Обязательному государственному финмониторингу подлежат оплаты свыше 150000. Внутренний банковский мониторинг может залупиться и за одну гривну. К счастью, в кассах это сделать тяжелее
+ 50 грн к бонусу на депозит! Промокод - F9GZULI
    на https://minfin.com.ua/deposits/bonus/
Stringer
 
Повідомлень: 9867
З нами з: 23.01.13
Подякував: 286 раз.
Подякували: 1402 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 08 жов, 2019 13:09

  Stringer написав:
  Investor_K написав:Добрый день!

Если чел наличкой через кассу банку оплатит 80000 грн за путевку. Подлежит ли такой платеж мониторингу? Или лучше 2х40000?

Обязательному государственному финмониторингу подлежат оплаты свыше 150000. Внутренний банковский мониторинг может залупиться и за одну гривну. К счастью, в кассах это сделать тяжелее


Thanks
Если сникнет парус -
Мы ударим вёслами
Investor_K
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5519
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 501 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 08 жов, 2019 13:45

  Stringer написав:Но все никак не могу справится с раздражением, которое у меня вызывает толпы людей в очередях к банкоматам в супермаркетах, которые ждут, чтобы взять в руки грязные бумажки, чтобы тут же пойти их отдать кассиру, и получить на сдачу какие то мелкие металические кругляшки, чтобы они бренчали в кошельке или кармане. Все равно народ ещё дикий

Если это дебетка, то однозначно нужно с неё снимать нал, а не платить ей в магазинах. Тем более, карты не везде принимают, в отличие от бумажек. Не было бы у меня кредиток, снимал бы нал в банкомате и платил в супермаркетах налом
safonovstanislav
 
Повідомлень: 2325
З нами з: 10.05.14
Подякував: 146 раз.
Подякували: 321 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 08 жов, 2019 13:57

  Investor_K написав:
  Stringer написав:
  Investor_K написав:Добрый день!

Если чел наличкой через кассу банку оплатит 80000 грн за путевку. Подлежит ли такой платеж мониторингу? Или лучше 2х40000?

Обязательному государственному финмониторингу подлежат оплаты свыше 150000. Внутренний банковский мониторинг может залупиться и за одну гривну. К счастью, в кассах это сделать тяжелее


Thanks

Есть забавные банки (например Альфа) у которых есть свои лимиты -- там два платежа -- единственный (а не "лучше") вариант.
_hunter
 
Повідомлень: 1082
З нами з: 22.03.15
Подякував: 10 раз.
Подякували: 135 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 08 жов, 2019 13:58

Re: Байки про банки і не тільки....

_hunter написав:Может и так... но, в любом случае, моя ставка на альтернативные pay-и -- кусок рынка, думаю, у Виз они откусят...

Пока что не вижу оснований для таких выводов, все или почти все эти пеи привязываються к картам, а значит работают через МПС
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 25679
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1127 раз.
Подякували: 6035 раз.
 
Профіль
7
2
3
Повідомлення Додано: Вів 08 жов, 2019 13:59

  safonovstanislav написав:Если это дебетка, то однозначно нужно с неё снимать нал, а не платить ей в магазинах

Дебетка дебетке рознь.
Есть такие дебетки, на которые очень кошерно как раз заводить нал и расплачиваться в магазах )
mustbe
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2537
З нами з: 27.12.17
Подякував: 61 раз.
Подякували: 241 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 08 жов, 2019 14:02

Re: Байки про банки і не тільки....

safonovstanislav написав:
  Stringer написав:Но все никак не могу справится с раздражением, которое у меня вызывает толпы людей в очередях к банкоматам в супермаркетах, которые ждут, чтобы взять в руки грязные бумажки, чтобы тут же пойти их отдать кассиру, и получить на сдачу какие то мелкие металические кругляшки, чтобы они бренчали в кошельке или кармане. Все равно народ ещё дикий

Если это дебетка, то однозначно нужно с неё снимать нал, а не платить ей в магазинах. Тем более, карты не везде принимают, в отличие от бумажек. Не было бы у меня кредиток, снимал бы нал в банкомате и платил в супермаркетах налом


Неоднозначно.
Во-первых, супермаркеты на первом месте среди магазинов в плане наличия терминалов. Во-вторых, и с дебеток есть кешбек. В общем, по супермаркетам нет ровным счётом никаких преимуществ у нала перед картами, хоть дебетками, хоть нет.
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 25679
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1127 раз.
Подякували: 6035 раз.
 
Профіль
7
2
3
  #<1 ... 566567568569>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Stringer і 4 гостей
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Банки з підмоченою репутацією. Антирейтинг 1 ... 23, 24, 25
wolt450 » Пон 04 кві, 2011 18:22
244 211187
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 08 бер, 2019 15:23
octopus
Имеют ли право банки на конфискацию имущества? 1 ... 4, 5, 6
Anonymous » Сер 11 кві, 2012 14:31
50 78942
Переглянути останнє повідомлення
Пон 20 лис, 2017 12:18
Stringer
Банки збільшують пільговий період за кредитними картками (до 1, 2
R2 » П'ят 27 тра, 2016 11:42
18 20098
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 10 лют, 2017 13:45
alex66food

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.