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Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Вів 08 жов, 2019 14:22
Faceless написав: safonovstanislav написав: Stringer написав:
Но все никак не могу справится с раздражением, которое у меня вызывает толпы людей в очередях к банкоматам в супермаркетах, которые ждут, чтобы взять в руки грязные бумажки, чтобы тут же пойти их отдать кассиру, и получить на сдачу какие то мелкие металические кругляшки, чтобы они бренчали в кошельке или кармане. Все равно народ ещё дикий
Если это дебетка, то однозначно нужно с неё снимать нал, а не платить ей в магазинах. Тем более, карты не везде принимают, в отличие от бумажек. Не было бы у меня кредиток, снимал бы нал в банкомате и платил в супермаркетах налом
Неоднозначно.
Во-первых, супермаркеты на первом месте среди магазинов в плане наличия терминалов. Во-вторых, и с дебеток есть кешбек. В общем, по супермаркетам нет ровным счётом никаких преимуществ у нала перед картами, хоть дебетками, хоть нет.
Не совсем
-- есть такой забавный магазин -- Мегамаркет: у них есть кассы "только наличка". Понятия не имею с чем это связанно (на обслуживании терминалов экономят?)...
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Додано: Вів 08 жов, 2019 14:29
safonovstanislav написав: Stringer написав:
Но все никак не могу справится с раздражением, которое у меня вызывает толпы людей в очередях к банкоматам в супермаркетах, которые ждут, чтобы взять в руки грязные бумажки, чтобы тут же пойти их отдать кассиру, и получить на сдачу какие то мелкие металические кругляшки, чтобы они бренчали в кошельке или кармане. Все равно народ ещё дикий
Если это дебетка, то однозначно нужно с неё снимать нал, а не платить ей в магазинах. Тем более, карты не везде принимают, в отличие от бумажек. Не было бы у меня кредиток, снимал бы нал в банкомате и платил в супермаркетах налом
Сняла в банкомате 200грн, хочу во Французской булочной за хрюшу 23грн заплатить, а милая барышня отвечает "сдачи нет, идите разменяйте"
. Была бы возможность картой оплатить - никто нервы не делал бы
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Додано: Вів 08 жов, 2019 14:37
vollena71 написав:
Сняла в банкомате 200грн, хочу во Французской булочной за хрюшу 23грн заплатить, а милая барышня отвечает "сдачи нет, идите разменяйте" . Была бы возможность картой оплатить - никто нервы не делал бы
1545 - Урядова горяча линия.
Незадов1льно грузят банкоматы, нет мелких купюр.
Передайте нервы дальше.
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
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Додано: Вів 08 жов, 2019 14:42
в сильпо на лукьяновке открыли кассу без кассира - сам пропикиваешь товары, платишь .. понятно, что только карты/телефоны
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Додано: Вів 08 жов, 2019 14:46
Клаус написав:
в сильпо на лукьяновке открыли кассу без кассира - сам пропикиваешь товары, платишь .. понятно, что только карты/телефоны
В Запорожье такая касса и с наличкой работает. Бумажки вставляют в "типа терминал", сдача выпадает в лоток ниже
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Додано: Вів 08 жов, 2019 14:53
Клаус написав:
в сильпо на лукьяновке открыли кассу без кассира - сам пропикиваешь товары, платишь .. понятно, что только карты/телефоны
в нашому є й готівкова каса. От в кишені лише картки
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
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Додано: Вів 08 жов, 2019 14:54
Клаус написав:
в сильпо на лукьяновке открыли кассу без кассира - сам пропикиваешь товары, платишь .. понятно, что только карты/телефоны
И в Новусах такие есть
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