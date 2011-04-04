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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 567568569570>
Повідомлення Додано: Вів 08 жов, 2019 14:22

  Faceless написав:
safonovstanislav написав:
  Stringer написав:Но все никак не могу справится с раздражением, которое у меня вызывает толпы людей в очередях к банкоматам в супермаркетах, которые ждут, чтобы взять в руки грязные бумажки, чтобы тут же пойти их отдать кассиру, и получить на сдачу какие то мелкие металические кругляшки, чтобы они бренчали в кошельке или кармане. Все равно народ ещё дикий

Если это дебетка, то однозначно нужно с неё снимать нал, а не платить ей в магазинах. Тем более, карты не везде принимают, в отличие от бумажек. Не было бы у меня кредиток, снимал бы нал в банкомате и платил в супермаркетах налом


Неоднозначно.
Во-первых, супермаркеты на первом месте среди магазинов в плане наличия терминалов. Во-вторых, и с дебеток есть кешбек. В общем, по супермаркетам нет ровным счётом никаких преимуществ у нала перед картами, хоть дебетками, хоть нет.

Не совсем :) -- есть такой забавный магазин -- Мегамаркет: у них есть кассы "только наличка". Понятия не имею с чем это связанно (на обслуживании терминалов экономят?)...
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Повідомлення Додано: Вів 08 жов, 2019 14:29

  safonovstanislav написав:
  Stringer написав:Но все никак не могу справится с раздражением, которое у меня вызывает толпы людей в очередях к банкоматам в супермаркетах, которые ждут, чтобы взять в руки грязные бумажки, чтобы тут же пойти их отдать кассиру, и получить на сдачу какие то мелкие металические кругляшки, чтобы они бренчали в кошельке или кармане. Все равно народ ещё дикий

Если это дебетка, то однозначно нужно с неё снимать нал, а не платить ей в магазинах. Тем более, карты не везде принимают, в отличие от бумажек. Не было бы у меня кредиток, снимал бы нал в банкомате и платил в супермаркетах налом

Сняла в банкомате 200грн, хочу во Французской булочной за хрюшу 23грн заплатить, а милая барышня отвечает "сдачи нет, идите разменяйте" :mrgreen: . Была бы возможность картой оплатить - никто нервы не делал бы
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vollena71
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Повідомлення Додано: Вів 08 жов, 2019 14:37

Re: Байки про банки і не тільки....

  vollena71 написав:Сняла в банкомате 200грн, хочу во Французской булочной за хрюшу 23грн заплатить, а милая барышня отвечает "сдачи нет, идите разменяйте" . Была бы возможность картой оплатить - никто нервы не делал бы


1545 - Урядова горяча линия.
Незадов1льно грузят банкоматы, нет мелких купюр.
Передайте нервы дальше.
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Goodman
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Повідомлення Додано: Вів 08 жов, 2019 14:42

в сильпо на лукьяновке открыли кассу без кассира - сам пропикиваешь товары, платишь .. понятно, что только карты/телефоны
Клаус
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 жов, 2019 14:46

  Клаус написав:в сильпо на лукьяновке открыли кассу без кассира - сам пропикиваешь товары, платишь .. понятно, что только карты/телефоны

В Запорожье такая касса и с наличкой работает. Бумажки вставляют в "типа терминал", сдача выпадает в лоток ниже
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Повідомлення Додано: Вів 08 жов, 2019 14:53

Re: Байки про банки і не тільки....

  Клаус написав:в сильпо на лукьяновке открыли кассу без кассира - сам пропикиваешь товары, платишь .. понятно, что только карты/телефоны

в нашому є й готівкова каса. От в кишені лише картки
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
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chipmunk
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Повідомлення Додано: Вів 08 жов, 2019 14:54

  Клаус написав:в сильпо на лукьяновке открыли кассу без кассира - сам пропикиваешь товары, платишь .. понятно, что только карты/телефоны

И в Новусах такие есть
Faceless
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Повідомлення Додано: Вів 08 жов, 2019 14:59

В Харькове уже давно в супермаркетах кассы самообслуживания (сканер+POS-терминал). Первым для меня был супермаркет "РОСТ", в котором сразу открыли 8 таких касс, правда только на одном из них был сканер-штрихкодов, который считывал дисконтную карту со смартфона, со временем ещё 8 касс открыли и все с современными сканерами. Затем и супермаркет "КЛАСС" подтянулся, там сразу минимум 15 касс открыли, но народ по прежнему в очередях любит стоять, а кассы самообслуживания почти всегда пустые. И даже в небольшом мини-маркете "ДИГМА" установили 3 кассы самообслуживания. Очень удобно и быстро, рекомендую!
Охотник на деньги
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Повідомлення Додано: Вів 08 жов, 2019 15:02

  Клаус написав:в сильпо на лукьяновке открыли кассу без кассира - сам пропикиваешь товары, платишь .. понятно, что только карты/телефоны


недавно в Ашані такі суперхайтеківські точки само-обслуговування забабахали.
люди в шокассЄ :)
але бачу вже молодняк тусить там.

бабульки ще по старінке - до кас ...
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Вів 08 жов, 2019 15:09

  Охотник на деньги написав:В Харькове уже давно в супермаркетах кассы самообслуживания (сканер+POS-терминал). Первым для меня был супермаркет "РОСТ", в котором сразу открыли 8 таких касс, правда только на одном из них был сканер-штрихкодов, который считывал дисконтную карту со смартфона, со временем ещё 8 касс открыли и все с современными сканерами. Затем и супермаркет "КЛАСС" подтянулся, там сразу минимум 15 касс открыли, но народ по прежнему в очередях любит стоять, а кассы самообслуживания почти всегда пустые. И даже в небольшом мини-маркете "ДИГМА" установили 3 кассы самообслуживания. Очень удобно и быстро, рекомендую!

не знаю, где там пустые кассы, но на веснина кассы самообслуживания всегда забиты.
год назад сам радовался, теперь вернулся обратно к кассирам, и быстрее и удобнее - пока один чел сам себя обслужит, кассир троих отоваривает
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