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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 567568569570
Повідомлення Додано: Вів 08 жов, 2019 15:11

  safonovstanislav написав:
  Stringer написав:Но все никак не могу справится с раздражением, которое у меня вызывает толпы людей в очередях к банкоматам в супермаркетах, которые ждут, чтобы взять в руки грязные бумажки, чтобы тут же пойти их отдать кассиру, и получить на сдачу какие то мелкие металические кругляшки, чтобы они бренчали в кошельке или кармане. Все равно народ ещё дикий

Если это дебетка, то однозначно нужно с неё снимать нал, а не платить ей в магазинах. Тем более, карты не везде принимают, в отличие от бумажек. Не было бы у меня кредиток, снимал бы нал в банкомате и платил в супермаркетах налом

непонятно, что здесь однозначного, разве только для вас..., тем более, что вам и налик с кредитки снять не в напряг ;-)
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Повідомлення Додано: Вів 08 жов, 2019 15:44

  Stringer написав:
  safonovstanislav написав:
  Stringer написав:Но все никак не могу справится с раздражением, которое у меня вызывает толпы людей в очередях к банкоматам в супермаркетах, которые ждут, чтобы взять в руки грязные бумажки, чтобы тут же пойти их отдать кассиру, и получить на сдачу какие то мелкие металические кругляшки, чтобы они бренчали в кошельке или кармане. Все равно народ ещё дикий

Если это дебетка, то однозначно нужно с неё снимать нал, а не платить ей в магазинах. Тем более, карты не везде принимают, в отличие от бумажек. Не было бы у меня кредиток, снимал бы нал в банкомате и платил в супермаркетах налом

непонятно, что здесь однозначного, разве только для вас..., тем более, что вам и налик с кредитки снять не в напряг ;-)


Снимать налик конечно тупость.... Но стоит зайти на ветку альфы, например, и почитать с каким трудом дается вся эта хрень, расчетные дни и всякое такое, шоб только на комис не попасть... :mrgreen: На дебетке процент на остаток капает и не надо голову морочить че куда и когда :mrgreen:
vano80
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 жов, 2019 15:46

Re: Байки про банки і не тільки....

  vano80 написав:На дебетке процент на остаток капает и не надо голову морочить че куда и когда

У Алли й на дебетках є хрєнь ;)
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
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chipmunk
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