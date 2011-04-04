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Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Вів 08 жов, 2019 15:11
safonovstanislav написав: Stringer написав:
Но все никак не могу справится с раздражением, которое у меня вызывает толпы людей в очередях к банкоматам в супермаркетах, которые ждут, чтобы взять в руки грязные бумажки, чтобы тут же пойти их отдать кассиру, и получить на сдачу какие то мелкие металические кругляшки, чтобы они бренчали в кошельке или кармане. Все равно народ ещё дикий
Если это дебетка, то однозначно нужно с неё снимать нал, а не платить ей в магазинах. Тем более, карты не везде принимают, в отличие от бумажек. Не было бы у меня кредиток, снимал бы нал в банкомате и платил в супермаркетах налом
непонятно, что здесь однозначного, разве только для вас..., тем более, что вам и налик с кредитки снять не в напряг
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Додано: Вів 08 жов, 2019 15:44
Stringer написав: safonovstanislav написав: Stringer написав:
Но все никак не могу справится с раздражением, которое у меня вызывает толпы людей в очередях к банкоматам в супермаркетах, которые ждут, чтобы взять в руки грязные бумажки, чтобы тут же пойти их отдать кассиру, и получить на сдачу какие то мелкие металические кругляшки, чтобы они бренчали в кошельке или кармане. Все равно народ ещё дикий
Если это дебетка, то однозначно нужно с неё снимать нал, а не платить ей в магазинах. Тем более, карты не везде принимают, в отличие от бумажек. Не было бы у меня кредиток, снимал бы нал в банкомате и платил в супермаркетах налом
непонятно, что здесь однозначного, разве только для вас..., тем более, что вам и налик с кредитки снять не в напряг
Снимать налик конечно тупость.... Но стоит зайти на ветку альфы, например, и почитать с каким трудом дается вся эта хрень, расчетные дни и всякое такое, шоб только на комис не попасть...
На дебетке процент на остаток капает и не надо голову морочить че куда и когда
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vano80
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Додано: Вів 08 жов, 2019 15:46
vano80 написав:
На дебетке процент на остаток капает и не надо голову морочить че куда и когда
У Алли й на дебетках є хрєнь
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
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