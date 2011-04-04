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Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Вів 08 жов, 2019 15:11
safonovstanislav написав: Stringer написав:
Но все никак не могу справится с раздражением, которое у меня вызывает толпы людей в очередях к банкоматам в супермаркетах, которые ждут, чтобы взять в руки грязные бумажки, чтобы тут же пойти их отдать кассиру, и получить на сдачу какие то мелкие металические кругляшки, чтобы они бренчали в кошельке или кармане. Все равно народ ещё дикий
Если это дебетка, то однозначно нужно с неё снимать нал, а не платить ей в магазинах. Тем более, карты не везде принимают, в отличие от бумажек. Не было бы у меня кредиток, снимал бы нал в банкомате и платил в супермаркетах налом
непонятно, что здесь однозначного, разве только для вас..., тем более, что вам и налик с кредитки снять не в напряг
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Додано: Вів 08 жов, 2019 15:44
Stringer написав: safonovstanislav написав: Stringer написав:
Но все никак не могу справится с раздражением, которое у меня вызывает толпы людей в очередях к банкоматам в супермаркетах, которые ждут, чтобы взять в руки грязные бумажки, чтобы тут же пойти их отдать кассиру, и получить на сдачу какие то мелкие металические кругляшки, чтобы они бренчали в кошельке или кармане. Все равно народ ещё дикий
Если это дебетка, то однозначно нужно с неё снимать нал, а не платить ей в магазинах. Тем более, карты не везде принимают, в отличие от бумажек. Не было бы у меня кредиток, снимал бы нал в банкомате и платил в супермаркетах налом
непонятно, что здесь однозначного, разве только для вас..., тем более, что вам и налик с кредитки снять не в напряг
Снимать налик конечно тупость.... Но стоит зайти на ветку альфы, например, и почитать с каким трудом дается вся эта хрень, расчетные дни и всякое такое, шоб только на комис не попасть...
На дебетке процент на остаток капает и не надо голову морочить че куда и когда
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Додано: Вів 08 жов, 2019 15:46
vano80 написав:
На дебетке процент на остаток капает и не надо голову морочить че куда и когда
У Алли й на дебетках є хрєнь
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
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Додано: Вів 08 жов, 2019 19:00
Stringer написав:
не знаю, где там пустые кассы,
Охотник на деньги написав:
В Харькове уже давно в супермаркетах кассы самообслуживания (сканер+POS-терминал). Первым для меня был супермаркет "РОСТ", в котором сразу открыли 8 таких касс, правда только на одном из них был сканер-штрихкодов, который считывал дисконтную карту со смартфона, со временем ещё 8 касс открыли и все с современными сканерами. Затем и супермаркет "КЛАСС" подтянулся, там сразу минимум 15 касс открыли, но народ по прежнему в очередях любит стоять, а кассы самообслуживания почти всегда пустые. И даже в небольшом мини-маркете "ДИГМА" установили 3 кассы самообслуживания. Очень удобно и быстро, рекомендую!
но на веснина кассы самообслуживания всегда забиты.
год назад сам радовался, теперь вернулся обратно к кассирам, и быстрее и удобнее - пока один чел сам себя обслужит, кассир троих отоваривает
На Холодной горе, что Рост, что Класс - всегда отлично.
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Додано: Вів 08 жов, 2019 19:04
Investor_K написав:Добрый день!
Если чел наличкой через кассу банку оплатит 80000 грн за путевку. Подлежит ли такой платеж мониторингу? Или лучше 2х40000?
Если вы субсидиант, то для перестраховки все таки лучше заплатить 2х40000
Не читаю Будивельник, заслужил, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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