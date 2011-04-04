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Stringer написав:Но все никак не могу справится с раздражением, которое у меня вызывает толпы людей в очередях к банкоматам в супермаркетах, которые ждут, чтобы взять в руки грязные бумажки, чтобы тут же пойти их отдать кассиру, и получить на сдачу какие то мелкие металические кругляшки, чтобы они бренчали в кошельке или кармане. Все равно народ ещё дикий
Если это дебетка, то однозначно нужно с неё снимать нал, а не платить ей в магазинах. Тем более, карты не везде принимают, в отличие от бумажек. Не было бы у меня кредиток, снимал бы нал в банкомате и платил в супермаркетах налом
непонятно, что здесь однозначного, разве только для вас..., тем более, что вам и налик с кредитки снять не в напряг
Stringer написав:Но все никак не могу справится с раздражением, которое у меня вызывает толпы людей в очередях к банкоматам в супермаркетах, которые ждут, чтобы взять в руки грязные бумажки, чтобы тут же пойти их отдать кассиру, и получить на сдачу какие то мелкие металические кругляшки, чтобы они бренчали в кошельке или кармане. Все равно народ ещё дикий
Если это дебетка, то однозначно нужно с неё снимать нал, а не платить ей в магазинах. Тем более, карты не везде принимают, в отличие от бумажек. Не было бы у меня кредиток, снимал бы нал в банкомате и платил в супермаркетах налом
непонятно, что здесь однозначного, разве только для вас..., тем более, что вам и налик с кредитки снять не в напряг
Снимать налик конечно тупость.... Но стоит зайти на ветку альфы, например, и почитать с каким трудом дается вся эта хрень, расчетные дни и всякое такое, шоб только на комис не попасть... На дебетке процент на остаток капает и не надо голову морочить че куда и когда
Охотник на деньги написав:В Харькове уже давно в супермаркетах кассы самообслуживания (сканер+POS-терминал). Первым для меня был супермаркет "РОСТ", в котором сразу открыли 8 таких касс, правда только на одном из них был сканер-штрихкодов, который считывал дисконтную карту со смартфона, со временем ещё 8 касс открыли и все с современными сканерами. Затем и супермаркет "КЛАСС" подтянулся, там сразу минимум 15 касс открыли, но народ по прежнему в очередях любит стоять, а кассы самообслуживания почти всегда пустые. И даже в небольшом мини-маркете "ДИГМА" установили 3 кассы самообслуживания. Очень удобно и быстро, рекомендую!
не знаю, где там пустые кассы, но на веснина кассы самообслуживания всегда забиты. год назад сам радовался, теперь вернулся обратно к кассирам, и быстрее и удобнее - пока один чел сам себя обслужит, кассир троих отоваривает
На Холодной горе, что Рост, что Класс - всегда отлично.
Stringer написав:тем более, что вам и налик с кредитки снять не в напряг
Самый простой способ получить наличку - снять с кредитки. 4% комиссии. Жаль, что больше 1000 грн за одну операцию банкоматы не выдают
Не знаю, что у вас за банкоматы или что за кредитка, но в принципе "свои" должны выдавать больше 1000, да и некоторые чужие, есть кредитки без %% за снятие кредитных денег, ну и в принципе не иметь некоторого запаса собственных денег на каком-нибудь накопительном и платить комиссию за обнал это просто глупо