Охотник на деньги написав:

В Харькове уже давно в супермаркетах кассы самообслуживания (сканер+POS-терминал). Первым для меня был супермаркет "РОСТ", в котором сразу открыли 8 таких касс, правда только на одном из них был сканер-штрихкодов, который считывал дисконтную карту со смартфона, со временем ещё 8 касс открыли и все с современными сканерами. Затем и супермаркет "КЛАСС" подтянулся, там сразу минимум 15 касс открыли, но народ по прежнему в очередях любит стоять, а кассы самообслуживания почти всегда пустые. И даже в небольшом мини-маркете "ДИГМА" установили 3 кассы самообслуживания. Очень удобно и быстро, рекомендую!