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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 568569570571>
Повідомлення Додано: Вів 08 жов, 2019 15:11

  safonovstanislav написав:
  Stringer написав:Но все никак не могу справится с раздражением, которое у меня вызывает толпы людей в очередях к банкоматам в супермаркетах, которые ждут, чтобы взять в руки грязные бумажки, чтобы тут же пойти их отдать кассиру, и получить на сдачу какие то мелкие металические кругляшки, чтобы они бренчали в кошельке или кармане. Все равно народ ещё дикий

Если это дебетка, то однозначно нужно с неё снимать нал, а не платить ей в магазинах. Тем более, карты не везде принимают, в отличие от бумажек. Не было бы у меня кредиток, снимал бы нал в банкомате и платил в супермаркетах налом

непонятно, что здесь однозначного, разве только для вас..., тем более, что вам и налик с кредитки снять не в напряг ;-)
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Повідомлення Додано: Вів 08 жов, 2019 15:44

  Stringer написав:
  safonovstanislav написав:
  Stringer написав:Но все никак не могу справится с раздражением, которое у меня вызывает толпы людей в очередях к банкоматам в супермаркетах, которые ждут, чтобы взять в руки грязные бумажки, чтобы тут же пойти их отдать кассиру, и получить на сдачу какие то мелкие металические кругляшки, чтобы они бренчали в кошельке или кармане. Все равно народ ещё дикий

Если это дебетка, то однозначно нужно с неё снимать нал, а не платить ей в магазинах. Тем более, карты не везде принимают, в отличие от бумажек. Не было бы у меня кредиток, снимал бы нал в банкомате и платил в супермаркетах налом

непонятно, что здесь однозначного, разве только для вас..., тем более, что вам и налик с кредитки снять не в напряг ;-)


Снимать налик конечно тупость.... Но стоит зайти на ветку альфы, например, и почитать с каким трудом дается вся эта хрень, расчетные дни и всякое такое, шоб только на комис не попасть... :mrgreen: На дебетке процент на остаток капает и не надо голову морочить че куда и когда :mrgreen:
vano80
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 жов, 2019 15:46

Re: Байки про банки і не тільки....

  vano80 написав:На дебетке процент на остаток капает и не надо голову морочить че куда и когда

У Алли й на дебетках є хрєнь ;)
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
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Повідомлення Додано: Вів 08 жов, 2019 19:00

  Stringer написав:
  Охотник на деньги написав:В Харькове уже давно в супермаркетах кассы самообслуживания (сканер+POS-терминал). Первым для меня был супермаркет "РОСТ", в котором сразу открыли 8 таких касс, правда только на одном из них был сканер-штрихкодов, который считывал дисконтную карту со смартфона, со временем ещё 8 касс открыли и все с современными сканерами. Затем и супермаркет "КЛАСС" подтянулся, там сразу минимум 15 касс открыли, но народ по прежнему в очередях любит стоять, а кассы самообслуживания почти всегда пустые. И даже в небольшом мини-маркете "ДИГМА" установили 3 кассы самообслуживания. Очень удобно и быстро, рекомендую!

не знаю, где там пустые кассы, но на веснина кассы самообслуживания всегда забиты.
год назад сам радовался, теперь вернулся обратно к кассирам, и быстрее и удобнее - пока один чел сам себя обслужит, кассир троих отоваривает

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Повідомлення Додано: Вів 08 жов, 2019 19:04

Re: Байки про банки і не тільки....

Investor_K написав:Добрый день!

Если чел наличкой через кассу банку оплатит 80000 грн за путевку. Подлежит ли такой платеж мониторингу? Или лучше 2х40000?


Если вы субсидиант, то для перестраховки все таки лучше заплатить 2х40000
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Повідомлення Додано: Вів 08 жов, 2019 19:11

  Stringer написав:тем более, что вам и налик с кредитки снять не в напряг ;-)

Самый простой способ получить наличку - снять с кредитки. 4% комиссии. Жаль, что больше 1000 грн за одну операцию банкоматы не выдают
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safonovstanislav
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 жов, 2019 20:16

  safonovstanislav написав:
  Stringer написав:тем более, что вам и налик с кредитки снять не в напряг ;-)

Самый простой способ получить наличку - снять с кредитки. 4% комиссии. Жаль, что больше 1000 грн за одну операцию банкоматы не выдают
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А потім оформлюєте розстрочку на 2 роки і можна знову знімати? :wink:
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Повідомлення Додано: Вів 08 жов, 2019 20:22

Re: Байки про банки і не тільки....

safonovstanislav написав:
  Stringer написав:тем более, что вам и налик с кредитки снять не в напряг ;-)

Самый простой способ получить наличку - снять с кредитки. 4% комиссии. Жаль, что больше 1000 грн за одну операцию банкоматы не выдают
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Не знаю, что у вас за банкоматы или что за кредитка, но в принципе "свои" должны выдавать больше 1000, да и некоторые чужие, есть кредитки без %% за снятие кредитных денег, ну и в принципе не иметь некоторого запаса собственных денег на каком-нибудь накопительном и платить комиссию за обнал это просто глупо
Faceless
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Повідомлення Додано: Вів 08 жов, 2019 22:25

  Faceless написав:Не знаю, что у вас за банкоматы или что за кредитка, но в принципе "свои" должны выдавать больше 1000, да и некоторые чужие

Котобанку не впізнали? Власних банкоматів дійсно мало, але можна спробувати замінити майстер на візу - має стати трошки легше.
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Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2019 11:00

  Faceless написав:
_hunter написав:Может и так... но, в любом случае, моя ставка на альтернативные pay-и -- кусок рынка, думаю, у Виз они откусят...

Пока что не вижу оснований для таких выводов, все или почти все эти пеи привязываються к картам, а значит работают через МПС

а вэбмани?
нормально крутится внутри системы без привязок к картам. и пополняется в столбиках тоже налом без карт. правда у нас сейчас вне закона.
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