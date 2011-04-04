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Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Сер 09 жов, 2019 11:07
Stringer написав:
не знаю, где там пустые кассы, но на веснина кассы самообслуживания всегда забиты.
год назад сам радовался, теперь вернулся обратно к кассирам, и быстрее и удобнее - пока один чел сам себя обслужит, кассир троих отоваривает
на кассе самообслуживания удобнее тем что видно цены и сам контролируеш количество. а то были на кассах прецеденты - ой извините мы забыли ценник поменять. или ой извините лишний раз пикнула. или ой извините именно на этот корм из 10 видов акции нет.
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mephala
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