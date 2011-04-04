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Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Сер 09 жов, 2019 11:07
Stringer написав:
не знаю, где там пустые кассы, но на веснина кассы самообслуживания всегда забиты.
год назад сам радовался, теперь вернулся обратно к кассирам, и быстрее и удобнее - пока один чел сам себя обслужит, кассир троих отоваривает
на кассе самообслуживания удобнее тем что видно цены и сам контролируеш количество. а то были на кассах прецеденты - ой извините мы забыли ценник поменять. или ой извините лишний раз пикнула. или ой извините именно на этот корм из 10 видов акции нет.
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mephala
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Додано: Сер 09 жов, 2019 11:59
Faceless написав:
ну и в принципе не иметь некоторого запаса собственных денег на каком-нибудь накопительном и платить комиссию за обнал это просто глупо
4% на полных 2 месяца в льготном периоде, это всего 2% в месяц. Не такая большая плата за то, чтоб не выдумывать, как извлечь из бизнеса такие нужные там деньги. А иметь запас денег - это недопустимая роскошь. Часто, наоборот, думаю где бы взять деньги, чтоб докинуть в оборотные в бизнес. А каждое малейшее движение туда-сюда дополнительно подкармливает банки комиссиями за каждый пук. Так что, часто проще снять нал с кредитки и ничего не выдумывать
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safonovstanislav
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Додано: Сер 09 жов, 2019 12:04
safonovstanislav написав: Faceless написав:
ну и в принципе не иметь некоторого запаса собственных денег на каком-нибудь накопительном и платить комиссию за обнал это просто глупо
4% на полных 2 месяца в льготном периоде, это всего 2% в месяц. Не такая большая плата за то, чтоб не выдумывать, как извлечь из бизнеса такие нужные там деньги. А иметь запас денег - это недопустимая роскошь. Часто, наоборот, думаю где бы взять деньги, чтоб докинуть в оборотные в бизнес. А каждое малейшее движение туда-сюда дополнительно подкармливает банки комиссиями за каждый пук. Так что, часто проще снять нал с кредитки и ничего не выдумывать
Есть такие люди, "небизнесмены", им тоже надо снимать с дебиток деньги и вкладывать... Куда?
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vano80
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Додано: Сер 09 жов, 2019 12:36
safonovstanislav написав:
часто проще снять нал с кредитки и ничего не выдумывать
Золотой Вы наш, СПОНСОРИЩЕ!
P.S. Последний случай в А-Банке: сижу в очереди к менеджеру, и тут заходит почти бизнес -леди в кассу. Мне нужно снять n-сумму. С вас комиссия - 240 гривен. Не может быть, как так?? Постояв 20 секунд - ну ладно давайте. !!!!
Получила пачку по двести гривен, прикинув на вскидку - сняла 24000 гривен
. Хотя банкомат стоит рядом + дорогой Iphone + БЛОНДА-СПОНСОРИЩЕ!
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jay2004
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Додано: Сер 09 жов, 2019 12:44
mephala написав:
правда у нас сейчас вне закона.
вже половина каторги відбули
(1.5 р із трьох)
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greenozon
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Додано: Сер 09 жов, 2019 12:58
jay2004 написав:
P.S. Последний случай в А-Банке: сижу в очереди к менеджеру, и тут заходит почти бизнес -леди в кассу. Мне нужно снять n-сумму. С вас комиссия - 240 гривен. Не может быть, как так?? Постояв 20 секунд - ну ладно давайте. !!!!
Получила пачку по двести гривен, прикинув на вскидку - сняла 24000 гривен
. Хотя банкомат стоит рядом + дорогой Iphone + БЛОНДА-СПОНСОРИЩЕ!
В том-то и дело, что "почти" -- получила вспоможение от папика -- сняла. Не хватит именно этих 240 гривен -- позвонит -- еще перекинут.
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_hunter
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