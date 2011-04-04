RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Ринок банківських послуг
/
Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 568569570571
Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2019 11:07

  Stringer написав:не знаю, где там пустые кассы, но на веснина кассы самообслуживания всегда забиты.
год назад сам радовался, теперь вернулся обратно к кассирам, и быстрее и удобнее - пока один чел сам себя обслужит, кассир троих отоваривает

на кассе самообслуживания удобнее тем что видно цены и сам контролируеш количество. а то были на кассах прецеденты - ой извините мы забыли ценник поменять. или ой извините лишний раз пикнула. или ой извините именно на этот корм из 10 видов акции нет.
mephala
 
Повідомлень: 5638
З нами з: 07.04.14
Подякував: 79 раз.
Подякували: 674 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2019 11:59

  Faceless написав:ну и в принципе не иметь некоторого запаса собственных денег на каком-нибудь накопительном и платить комиссию за обнал это просто глупо

4% на полных 2 месяца в льготном периоде, это всего 2% в месяц. Не такая большая плата за то, чтоб не выдумывать, как извлечь из бизнеса такие нужные там деньги. А иметь запас денег - это недопустимая роскошь. Часто, наоборот, думаю где бы взять деньги, чтоб докинуть в оборотные в бизнес. А каждое малейшее движение туда-сюда дополнительно подкармливает банки комиссиями за каждый пук. Так что, часто проще снять нал с кредитки и ничего не выдумывать
safonovstanislav
 
Повідомлень: 2327
З нами з: 10.05.14
Подякував: 146 раз.
Подякували: 322 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2019 12:04

  safonovstanislav написав:
  Faceless написав:ну и в принципе не иметь некоторого запаса собственных денег на каком-нибудь накопительном и платить комиссию за обнал это просто глупо

4% на полных 2 месяца в льготном периоде, это всего 2% в месяц. Не такая большая плата за то, чтоб не выдумывать, как извлечь из бизнеса такие нужные там деньги. А иметь запас денег - это недопустимая роскошь. Часто, наоборот, думаю где бы взять деньги, чтоб докинуть в оборотные в бизнес. А каждое малейшее движение туда-сюда дополнительно подкармливает банки комиссиями за каждый пук. Так что, часто проще снять нал с кредитки и ничего не выдумывать


Есть такие люди, "небизнесмены", им тоже надо снимать с дебиток деньги и вкладывать... Куда?
vano80
 
Повідомлень: 1489
З нами з: 17.09.13
Подякував: 27 раз.
Подякували: 195 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2019 12:36

  safonovstanislav написав: часто проще снять нал с кредитки и ничего не выдумывать


Золотой Вы наш, СПОНСОРИЩЕ!

P.S. Последний случай в А-Банке: сижу в очереди к менеджеру, и тут заходит почти бизнес -леди в кассу. Мне нужно снять n-сумму. С вас комиссия - 240 гривен. Не может быть, как так?? Постояв 20 секунд - ну ладно давайте. !!!!

Получила пачку по двести гривен, прикинув на вскидку - сняла 24000 гривен :shock: :shock:. Хотя банкомат стоит рядом + дорогой Iphone + БЛОНДА-СПОНСОРИЩЕ!
ПРОМО-КОД на Минфин «Бонус к депозитам»: HNEWN8 или GPAV89G и гарантированно получите +50 грн.
jay2004
 
Повідомлень: 1758
З нами з: 19.02.09
Подякував: 48 раз.
Подякували: 153 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2019 12:44

Re: Байки про банки і не тільки....

  mephala написав:правда у нас сейчас вне закона.


вже половина каторги відбули :) (1.5 р із трьох)
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D Бонус до депозиту
greenozon
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6136
З нами з: 01.06.14
Подякував: 195 раз.
Подякували: 350 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2019 12:58

  jay2004 написав:P.S. Последний случай в А-Банке: сижу в очереди к менеджеру, и тут заходит почти бизнес -леди в кассу. Мне нужно снять n-сумму. С вас комиссия - 240 гривен. Не может быть, как так?? Постояв 20 секунд - ну ладно давайте. !!!!

Получила пачку по двести гривен, прикинув на вскидку - сняла 24000 гривен :shock: :shock:. Хотя банкомат стоит рядом + дорогой Iphone + БЛОНДА-СПОНСОРИЩЕ!

В том-то и дело, что "почти" -- получила вспоможение от папика -- сняла. Не хватит именно этих 240 гривен -- позвонит -- еще перекинут.
_hunter
 
Повідомлень: 1084
З нами з: 22.03.15
Подякував: 10 раз.
Подякували: 135 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2019 14:03

Живаго объявили в розыск.
Живите своим умом!
zzzzzz
1
 
Повідомлень: 35605
З нами з: 03.10.11
Подякував: 3461 раз.
Подякували: 7553 раз.
 
Профіль
34
7
2
  #<1 ... 568569570571
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Банки з підмоченою репутацією. Антирейтинг 1 ... 23, 24, 25
wolt450 » Пон 04 кві, 2011 18:22
244 211192
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 08 бер, 2019 15:23
octopus
Имеют ли право банки на конфискацию имущества? 1 ... 4, 5, 6
Anonymous » Сер 11 кві, 2012 14:31
50 78947
Переглянути останнє повідомлення
Пон 20 лис, 2017 12:18
Stringer
Банки збільшують пільговий період за кредитними картками (до 1, 2
R2 » П'ят 27 тра, 2016 11:42
18 20104
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 10 лют, 2017 13:45
alex66food

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.