Додано: Сер 09 жов, 2019 11:59

Faceless написав: ну и в принципе не иметь некоторого запаса собственных денег на каком-нибудь накопительном и платить комиссию за обнал это просто глупо ну и в принципе не иметь некоторого запаса собственных денег на каком-нибудь накопительном и платить комиссию за обнал это просто глупо

4% на полных 2 месяца в льготном периоде, это всего 2% в месяц. Не такая большая плата за то, чтоб не выдумывать, как извлечь из бизнеса такие нужные там деньги. А иметь запас денег - это недопустимая роскошь. Часто, наоборот, думаю где бы взять деньги, чтоб докинуть в оборотные в бизнес. А каждое малейшее движение туда-сюда дополнительно подкармливает банки комиссиями за каждый пук. Так что, часто проще снять нал с кредитки и ничего не выдумывать