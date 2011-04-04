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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 569570571572
Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2019 17:54

  Faceless написав:
  mephala написав:а вэбмани?
нормально крутится внутри системы без привязок к картам. и пополняется в столбиках тоже налом без карт. правда у нас сейчас вне закона.

Прошло хз сколько лет, но сколько нибудь заметной доли рынка платежей они не завоевали.

ну так в П24 с уни на уни - перевод без коммисии
а в вебманях, скрилах, нетеллерах, - коммисия
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  mephala написав:а вэбмани?

IMNSHO наибесполезнейший суррогат.
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