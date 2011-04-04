Додано: Сер 09 жов, 2019 20:49

Faceless написав: Первая самая большая разница в том, иметь запас своих денег или рассчитывать на кредитные - риски доступности. Первая самая большая разница в том, иметь запас своих денег или рассчитывать на кредитные - риски доступности.

Faceless написав: Да и какая-то зашкаливающая мелочность, будто те десяток-другой тысяч грн, которыми вы насиловали банкомат, снимая их с кредитки, критичны для оборотных средств бизнеса. Да и какая-то зашкаливающая мелочность, будто те десяток-другой тысяч грн, которыми вы насиловали банкомат, снимая их с кредитки, критичны для оборотных средств бизнеса.

Faceless написав: Мало того, выходит, у вас вообще нет никаких резервов Мало того, выходит, у вас вообще нет никаких резервов

Faceless написав: Ну и на худой конец, для таких потребностей легко заводится кредитка типа Альфа Максимум Готівка с бесплатным снятием кеша. Ну и на худой конец, для таких потребностей легко заводится кредитка типа Альфа Максимум Готівка с бесплатным снятием кеша.

Да, так и есть. Иметь запас своих денег - это безусловно лучше, чем не иметь запаса своих денег.Наличные для моего бизнеса как раз таки вообще не нужны. Но, чтоб не вытягивать деньги из оборота, приходится иногда снимать так на личные повседневные расходы. Стабильно купить за кредитку в Украине можно только еду в супермаркете.К сожалению, пока так и есть.Случаи, когда не хватает налички для жизни, происходят не так часто. По-этому не открывал такие карты.