ну так в П24 с уни на уни - перевод без коммисии
а в вебманях, скрилах, нетеллерах, - коммисия
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Сер 09 жов, 2019 17:54
ну так в П24 с уни на уни - перевод без коммисии
а в вебманях, скрилах, нетеллерах, - коммисия
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Додано: Сер 09 жов, 2019 20:49
Да, так и есть. Иметь запас своих денег - это безусловно лучше, чем не иметь запаса своих денег.
Наличные для моего бизнеса как раз таки вообще не нужны. Но, чтоб не вытягивать деньги из оборота, приходится иногда снимать так на личные повседневные расходы. Стабильно купить за кредитку в Украине можно только еду в супермаркете.
К сожалению, пока так и есть.
Случаи, когда не хватает налички для жизни, происходят не так часто. По-этому не открывал такие карты.
Додано: Сер 09 жов, 2019 21:09
Ну то есть резервов у тебя нет, поэтому ты советуешь "Если не хочется морочить себе голову, все деньги кладутся на депозит в любой валюте под максимальный процент на максимальный срок. Текущие траты делать с кредитных карт, получать кешбек и льготный период, при этом банкам не платить вообще ничего, а после зачисления зарплаты на дебетку, переводить с неё деньги на погашение кредитки.
При этом свои личные деньги лежат в банке под максимальный процент. А деньги банка используешь со ставкой по кредиту 0%, ещё и получаешь кешбек."
Я чего-то не понимаю или это фигня какая-то?
Додано: Сер 09 жов, 2019 22:58
До санкцій більша половина інет-магазинів приймала вебмані аж гай гудів.
сам купував велику кухонну техніку за ВМ.
+50грн !
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Додано: Сер 09 жов, 2019 23:34
Re: Байки про банки і не тільки....
Додано: Сер 09 жов, 2019 23:52
я давно понял)) viewtopic.php?p=4225054#p4225054
"в цирк вообще без билетов заходили...........показываешь, что не лошара"
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.https://send.monobank.com.ua/FpjJUyBU?amount=666&text=
Додано: Чет 10 жов, 2019 08:59
Re: Байки про банки і не тільки....
Підкажіть, де і чим краще за Укртелеком заплатити з КБ? Маю ЕКО від Альфи та ЕКСІМ-бонус.
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Додано: Чет 10 жов, 2019 09:46
Заплатив на сайті Укртелекому з МСС4816 карткою ЕКО від Альфи, попередньо зменшивши ліміт до суми, меншої за платіж. КБ буде 2%, нехай.
Та питання тепер інше: чому платіж пройшов? 3DS код вводив, у кабінеті Портмоне не логувався, хотів лише МСС взнати за неуспішним платежем...
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Додано: Чет 10 жов, 2019 11:13
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