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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 570571572573>
Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2019 17:54

  Faceless написав:
  mephala написав:а вэбмани?
нормально крутится внутри системы без привязок к картам. и пополняется в столбиках тоже налом без карт. правда у нас сейчас вне закона.

Прошло хз сколько лет, но сколько нибудь заметной доли рынка платежей они не завоевали.

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Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2019 17:57

  mephala написав:а вэбмани?

IMNSHO наибесполезнейший суррогат.
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2019 20:49

  Faceless написав:Первая самая большая разница в том, иметь запас своих денег или рассчитывать на кредитные - риски доступности.

Да, так и есть. Иметь запас своих денег - это безусловно лучше, чем не иметь запаса своих денег.

  Faceless написав:Да и какая-то зашкаливающая мелочность, будто те десяток-другой тысяч грн, которыми вы насиловали банкомат, снимая их с кредитки, критичны для оборотных средств бизнеса.

Наличные для моего бизнеса как раз таки вообще не нужны. Но, чтоб не вытягивать деньги из оборота, приходится иногда снимать так на личные повседневные расходы. Стабильно купить за кредитку в Украине можно только еду в супермаркете.

  Faceless написав:Мало того, выходит, у вас вообще нет никаких резервов

К сожалению, пока так и есть.

  Faceless написав:Ну и на худой конец, для таких потребностей легко заводится кредитка типа Альфа Максимум Готівка с бесплатным снятием кеша.

Случаи, когда не хватает налички для жизни, происходят не так часто. По-этому не открывал такие карты.
safonovstanislav
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2019 21:09

  safonovstanislav написав:
  Faceless написав:Мало того, выходит, у вас вообще нет никаких резервов

К сожалению, пока так и есть.


Ну то есть резервов у тебя нет, поэтому ты советуешь "Если не хочется морочить себе голову, все деньги кладутся на депозит в любой валюте под максимальный процент на максимальный срок. Текущие траты делать с кредитных карт, получать кешбек и льготный период, при этом банкам не платить вообще ничего, а после зачисления зарплаты на дебетку, переводить с неё деньги на погашение кредитки.
При этом свои личные деньги лежат в банке под максимальный процент. А деньги банка используешь со ставкой по кредиту 0%, ещё и получаешь кешбек."

Я чего-то не понимаю или это фигня какая-то?
vano80
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2019 22:58

  Faceless написав:
  mephala написав:а вэбмани?
нормально крутится внутри системы без привязок к картам. и пополняется в столбиках тоже налом без карт. правда у нас сейчас вне закона.

Прошло хз сколько лет, но сколько нибудь заметной доли рынка платежей они не завоевали.


До санкцій більша половина інет-магазинів приймала вебмані аж гай гудів.
сам купував велику кухонну техніку за ВМ.
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greenozon
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Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2019 23:34

Re: Байки про банки і не тільки....

  vano80 написав:чего-то не понимаю
Совершенно верно. У меня в школе одна учительница говорила ,что в правильно сформулированном вопросе всегда и ответ имеется
Дядя Дима
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Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2019 23:52

  Дядя Дима написав:
  vano80 написав:чего-то не понимаю
Совершенно верно. У меня в школе одна учительница говорила ,что в правильно сформулированном вопросе всегда и ответ имеется

я давно понял)) viewtopic.php?p=4225054#p4225054
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Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Чет 10 жов, 2019 08:59

Re: Байки про банки і не тільки....

Підкажіть, де і чим краще за Укртелеком заплатити з КБ? Маю ЕКО від Альфи та ЕКСІМ-бонус.
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kreuz
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 жов, 2019 09:46

  kreuz написав:Підкажіть, де і чим краще за Укртелеком заплатити з КБ? Маю ЕКО від Альфи та ЕКСІМ-бонус.

Заплатив на сайті Укртелекому з МСС4816 карткою ЕКО від Альфи, попередньо зменшивши ліміт до суми, меншої за платіж. КБ буде 2%, нехай.

Та питання тепер інше: чому платіж пройшов? 3DS код вводив, у кабінеті Портмоне не логувався, хотів лише МСС взнати за неуспішним платежем...
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kreuz
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 жов, 2019 11:13

  Faceless написав:
  mephala написав:а вэбмани?
нормально крутится внутри системы без привязок к картам. и пополняется в столбиках тоже налом без карт. правда у нас сейчас вне закона.

Прошло хз сколько лет, но сколько нибудь заметной доли рынка платежей они не завоевали.

ну не знаю. я часто пользовался.
mephala
 
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