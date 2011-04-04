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Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Чет 10 жов, 2019 11:17
J написав: Faceless написав: mephala написав:
а вэбмани?
нормально крутится внутри системы без привязок к картам. и пополняется в столбиках тоже налом без карт. правда у нас сейчас вне закона.
Прошло хз сколько лет, но сколько нибудь заметной доли рынка платежей они не завоевали.
ну так в П24 с уни на уни - перевод без коммисии
а в вебманях, скрилах, нетеллерах, - коммисия
ну не знаю. я переводил без комиса почему то.
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mephala
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Додано: Чет 10 жов, 2019 11:54
mephala написав: J написав: Faceless написав:
а вэбмани?
нормально крутится внутри системы без привязок к картам. и пополняется в столбиках тоже налом без карт. правда у нас сейчас вне закона.
Прошло хз сколько лет, но сколько нибудь заметной доли рынка платежей они не завоевали.
ну так в П24 с уни на уни - перевод без коммисии
а в вебманях, скрилах, нетеллерах, - коммисия
ну не знаю. я переводил без комиса почему то.[/quote]
Вебмані,ківі,скріл і інше всюди комісія. Не вводьте в оману.
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Додано: Чет 10 жов, 2019 12:13
mephala написав:
я часто пользовался.
И в чём была выгода?
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Додано: Чет 10 жов, 2019 13:57
Вопрос по Универсал и ТАС
Гарантируются по 200 000 в каждом банке или 200 000 на оба банка?
ТАС вроде бы присоединил к себе Универсал или нет
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MYan
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Додано: Чет 10 жов, 2019 13:59
MYan написав:
Вопрос по Универсал и ТАС
У меня там и там по 200к , и в договорах разные ОКПО и МФО.
ПОКА..... еще разные , думается мне до НГ подвижек не будет.
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
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Додано: Чет 10 жов, 2019 14:01
MYan написав:Вопрос по Универсал и ТАС
Гарантируются по 200 000 в каждом банке или 200 000 на оба банка?
ТАС вроде бы присоединил к себе Универсал или нет
Нет, не присоединял, потому гарантии по 200к в обоих
Главное не забывать, что Монобанк = Универсал
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Faceless
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