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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 570571572573
Повідомлення Додано: Чет 10 жов, 2019 11:17

  J написав:
  Faceless написав:
  mephala написав:а вэбмани?
нормально крутится внутри системы без привязок к картам. и пополняется в столбиках тоже налом без карт. правда у нас сейчас вне закона.

Прошло хз сколько лет, но сколько нибудь заметной доли рынка платежей они не завоевали.

ну так в П24 с уни на уни - перевод без коммисии
а в вебманях, скрилах, нетеллерах, - коммисия

ну не знаю. я переводил без комиса почему то.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 жов, 2019 11:54

  mephala написав:
  J написав:
  Faceless написав:а вэбмани?
нормально крутится внутри системы без привязок к картам. и пополняется в столбиках тоже налом без карт. правда у нас сейчас вне закона.

Прошло хз сколько лет, но сколько нибудь заметной доли рынка платежей они не завоевали.

ну так в П24 с уни на уни - перевод без коммисии
а в вебманях, скрилах, нетеллерах, - коммисия

ну не знаю. я переводил без комиса почему то.[/quote]

Вебмані,ківі,скріл і інше всюди комісія. Не вводьте в оману.
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Повідомлення Додано: Чет 10 жов, 2019 12:13

  mephala написав:я часто пользовался.

И в чём была выгода?
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Повідомлення Додано: Чет 10 жов, 2019 13:57

Re: Байки про банки і не тільки....

Вопрос по Универсал и ТАС
Гарантируются по 200 000 в каждом банке или 200 000 на оба банка?
ТАС вроде бы присоединил к себе Универсал или нет
MYan
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 жов, 2019 13:59

Re: Байки про банки і не тільки....

  MYan написав:Вопрос по Универсал и ТАС


У меня там и там по 200к , и в договорах разные ОКПО и МФО.
ПОКА..... еще разные , думается мне до НГ подвижек не будет.
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
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Повідомлення Додано: Чет 10 жов, 2019 14:01

Re: Байки про банки і не тільки....

MYan написав:Вопрос по Универсал и ТАС
Гарантируются по 200 000 в каждом банке или 200 000 на оба банка?
ТАС вроде бы присоединил к себе Универсал или нет
Нет, не присоединял, потому гарантии по 200к в обоих
Главное не забывать, что Монобанк = Универсал
Faceless
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  #<1 ... 570571572573
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