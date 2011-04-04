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Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Чет 10 жов, 2019 18:51
Ethereum написав: klug написав: Ethereum написав:
Тобто якщо теоретично 2 депо. І двоє загнуться. Чи віддадуть 2 рази по 200К?
Якщо ТАС і Універсал - то віддадуть не більше 400к
Якщо Універсал і Моно - то не більше 200к
Тобто Уні і Моно під фондом разом?
Так. Моно - це взагалі не банк, це лише продукт Універсал банку. Юридично, він не є окремим суб'єктом. З точки зору не має значення, як гроші потрапили до Універсалу - хоч через застосунок (моно), хоч через відділення.
З іншого боку ТАСКОМБАНК з Універсалом об'єднує лише те, що вони входять в одну групу (якщо спрощувати, то просто належать одному власнику). Між банками є деяке партнерство, але юридично - це дві окремі організації.
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Додано: Чет 10 жов, 2019 19:21
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Додано: Чет 10 жов, 2019 19:43
Тьху ти, Кличко порівняно з цим Цицерон
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
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Додано: Чет 10 жов, 2019 21:07
Хотів домовитися з ІВК, але хтось дизлайкнув фотку на ФБ і він одразу збагнув, що народ проти такої домовленості, тому, якщо щось станеться, то він ні за що не відповідає, а поки чекає з усіма, бо він з народом.
Отже, поділили: Зе з народом, ІВК з Прихватом.
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