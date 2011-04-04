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Ethereum написав:Тобто якщо теоретично 2 депо. І двоє загнуться. Чи віддадуть 2 рази по 200К?
Якщо ТАС і Універсал - то віддадуть не більше 400к Якщо Універсал і Моно - то не більше 200к
Тобто Уні і Моно під фондом разом?
Так. Моно - це взагалі не банк, це лише продукт Універсал банку. Юридично, він не є окремим суб'єктом. З точки зору не має значення, як гроші потрапили до Універсалу - хоч через застосунок (моно), хоч через відділення.
З іншого боку ТАСКОМБАНК з Універсалом об'єднує лише те, що вони входять в одну групу (якщо спрощувати, то просто належать одному власнику). Між банками є деяке партнерство, але юридично - це дві окремі організації.
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Хотів домовитися з ІВК, але хтось дизлайкнув фотку на ФБ і він одразу збагнув, що народ проти такої домовленості, тому, якщо щось станеться, то він ні за що не відповідає, а поки чекає з усіма, бо він з народом.
Хотів домовитися з ІВК, але хтось дизлайкнув фотку на ФБ і він одразу збагнув, що народ проти такої домовленості, тому, якщо щось станеться, то він ні за що не відповідає, а поки чекає з усіма, бо він з народом.
Отже, поділили: Зе з народом, ІВК з Прихватом.
А ще треба посадки - "щоб швидко і сподобалось людям". Про законність і справедливість не йдеться, бо таке не лайкають.
p.s. Слова: "Я готов защищать все инвестиции". https://news.liga.net/politics/news/zel ... aschischat Справи: Тютюновий гігант компанія Філіп Морріс Україна заявила про свій намір закрити свою Харківську фабрику. Причиною такого рішення в компанії називають поправки до прийнятого Верховною Радою законопроекту №1049. Філіп Морріс є лише однією компанією з чотирьох тютюнових гігантів, які планують згорнути свою діяльність на території України з вищевказаної причини. Так само налаштовані British American Tobacco (BAT), Japan Tobacco International (JTI) і Imperial Tobacco (IT). https://uprom.info/news/ekonomika/bizne ... u-fabryku/
V2 написав:Тютюновий гігант компанія Філіп Морріс Україна заявила про свій намір закрити свою Харківську фабрику. Причиною такого рішення в компанії називають поправки до прийнятого Верховною Радою законопроекту №1049. Філіп Морріс є лише однією компанією з чотирьох тютюнових гігантів, які планують згорнути свою діяльність на території України з вищевказаної причини. Так само налаштовані British American Tobacco (BAT), Japan Tobacco International (JTI) і Imperial Tobacco (IT).