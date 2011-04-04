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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 571572573574
Повідомлення Додано: Чет 10 жов, 2019 18:51

  Ethereum написав:
  klug написав:
  Ethereum написав:Тобто якщо теоретично 2 депо. І двоє загнуться. Чи віддадуть 2 рази по 200К?

Якщо ТАС і Універсал - то віддадуть не більше 400к
Якщо Універсал і Моно - то не більше 200к


Тобто Уні і Моно під фондом разом?

Так. Моно - це взагалі не банк, це лише продукт Універсал банку. Юридично, він не є окремим суб'єктом. З точки зору не має значення, як гроші потрапили до Універсалу - хоч через застосунок (моно), хоч через відділення.

З іншого боку ТАСКОМБАНК з Універсалом об'єднує лише те, що вони входять в одну групу (якщо спрощувати, то просто належать одному власнику). Між банками є деяке партнерство, але юридично - це дві окремі організації.
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Шо там Зе наговорив...нічого не зрозумів?
http://finbalance.com.ua/news/zelenskiy-ne-viklyucha-mirovu-uhodu-z-kolomoyskim-shchodo-privatbanku
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Повідомлення Додано: Чет 10 жов, 2019 19:43

Re: Байки про банки і не тільки....

Тьху ти, Кличко порівняно з цим Цицерон
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
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chipmunk
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Повідомлення Додано: Чет 10 жов, 2019 21:07

  Квесторе_поверніться написав:Шо там Зе наговорив...нічого не зрозумів?
http://finbalance.com.ua/news/zelenskiy-ne-viklyucha-mirovu-uhodu-z-kolomoyskim-shchodo-privatbanku

Хотів домовитися з ІВК, але хтось дизлайкнув фотку на ФБ і він одразу збагнув, що народ проти такої домовленості, тому, якщо щось станеться, то він ні за що не відповідає, а поки чекає з усіма, бо він з народом.

Отже, поділили: Зе з народом, ІВК з Прихватом.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 жов, 2019 21:51

  klug написав:
  Квесторе_поверніться написав:Шо там Зе наговорив...нічого не зрозумів?
http://finbalance.com.ua/news/zelenskiy-ne-viklyucha-mirovu-uhodu-z-kolomoyskim-shchodo-privatbanku

Хотів домовитися з ІВК, але хтось дизлайкнув фотку на ФБ і він одразу збагнув, що народ проти такої домовленості, тому, якщо щось станеться, то він ні за що не відповідає, а поки чекає з усіма, бо він з народом.

Отже, поділили: Зе з народом, ІВК з Прихватом.


А ще треба посадки - "щоб швидко і сподобалось людям".
Про законність і справедливість не йдеться, бо таке не лайкають.

p.s.
Слова:
"Я готов защищать все инвестиции".
https://news.liga.net/politics/news/zel ... aschischat
Справи:
Тютюновий гігант компанія Філіп Морріс Україна заявила про свій намір закрити свою Харківську фабрику. Причиною такого рішення в компанії називають поправки до прийнятого Верховною Радою законопроекту №1049.
Філіп Морріс є лише однією компанією з чотирьох тютюнових гігантів, які планують згорнути свою діяльність на території України з вищевказаної причини. Так само налаштовані British American Tobacco (BAT), Japan Tobacco International (JTI) і Imperial Tobacco (IT).
https://uprom.info/news/ekonomika/bizne ... u-fabryku/
V2
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Повідомлення Додано: П'ят 11 жов, 2019 00:47

Re: Байки про банки і не тільки....

  Квесторе_поверніться написав:Шо там Зе наговорив...нічого не зрозумів
Так главное ,чтоб он сам понимал чего сказал.
Дядя Дима
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Повідомлення Додано: П'ят 11 жов, 2019 07:30

  V2 написав:Тютюновий гігант компанія Філіп Морріс Україна заявила про свій намір закрити свою Харківську фабрику. Причиною такого рішення в компанії називають поправки до прийнятого Верховною Радою законопроекту №1049.
Філіп Морріс є лише однією компанією з чотирьох тютюнових гігантів, які планують згорнути свою діяльність на території України з вищевказаної причини. Так само налаштовані British American Tobacco (BAT), Japan Tobacco International (JTI) і Imperial Tobacco (IT).


3 октября на заседании комитета Верховной Рады по финансам, налоговой и таможенной политике во время рассмотрения законопроекта №1049 народный депутат от "Слуги народа" Александр Дубинский внес поправку №8, которая "серьезно перераспределяет цены внутри табачного рынка". 4 октября законопроект №1049 был принят во втором чтении и в целом.
https://gazeta.ua/ru/articles/economics/_izza-shem-deputatov-pachka-sigaret-v-blizhajshie-dni-mozhet-podorozhat-srazu-na-10-grn/931496
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