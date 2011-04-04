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10 октября 2019 года в Верховной Раде были зарегистрированы сразу два законопроекта, предусматривающие отмену военного сбора. Первый предлагает внести соответствующие изменения в Налоговый кодекс, а второй – в бюджетный. Автором обоих проектов (№2252 и №2253) является нардеп от «Слуги народа» Александр Дубинский.
Текстов документов на сайте Верховной Рады пока нет, однако и без них идея депутата ясна. Речь идет об отмене 1,5% налога, который удерживается с доходов граждан. Он был введен парламентом в 2014 году, как временный – для финансирования армии.
10 октября 2019 года в Верховной Раде были зарегистрированы сразу два законопроекта, предусматривающие отмену военного сбора. Первый предлагает внести соответствующие изменения в Налоговый кодекс, а второй – в бюджетный. Автором обоих проектов (№2252 и №2253) является нардеп от «Слуги народа» Александр Дубинский.
Текстов документов на сайте Верховной Рады пока нет, однако и без них идея депутата ясна. Речь идет об отмене 1,5% налога, который удерживается с доходов граждан. Он был введен парламентом в 2014 году, как временный – для финансирования армии.
Давно пора.
Опять сей персонаж. Армию все равно надо содержать. Если этот налог уберут надо будет урезать в другом месте. Думаете ИВК раскошелится?