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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 572573574575
Повідомлення Додано: П'ят 11 жов, 2019 11:14

  Aps написав:"серьезно перераспределяет цены внутри табачного рынка"

Да хоть тысячу за пачку - пофиг. Курить вредно для здоровья своего и окружающих. Никогда не курил и не пойму курильщиков - смрад дичайший...
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 жов, 2019 11:49

  Vorlon написав:
  Aps написав:"серьезно перераспределяет цены внутри табачного рынка"

Да хоть тысячу за пачку - пофиг. Курить вредно для здоровья своего и окружающих. Никогда не курил и не пойму курильщиков - смрад дичайший...

Тут тот же "прикол", что и с таможенниками -- когда они о "просадке" доллара плакали -- план поступлений в бюджет -- в "бумаге", а база -- в у.е.
_hunter
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 жов, 2019 12:23

В Піні млрдами ворочають :)
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Повідомлення Додано: П'ят 11 жов, 2019 12:28

  Игорь Алексеевич написав:Украинцев предупредили о снижении ставок по депозитам
Президент заявил, что стоимость кредитов к концу года снизится на 2%
https://ubr.ua/finances/banking-sector/ ... am-3887371

Разве что номинально в случае отмены порохоботско-свинарчуцкого сбора.
В Украине решили отменить военный сбор - законопроект

10 октября 2019 года в Верховной Раде были зарегистрированы сразу два законопроекта, предусматривающие отмену военного сбора. Первый предлагает внести соответствующие изменения в Налоговый кодекс, а второй – в бюджетный. Автором обоих проектов (№2252 и №2253) является нардеп от «Слуги народа» Александр Дубинский.

Текстов документов на сайте Верховной Рады пока нет, однако и без них идея депутата ясна. Речь идет об отмене 1,5% налога, который удерживается с доходов граждан. Он был введен парламентом в 2014 году, как временный – для финансирования армии.

Давно пора.
Аlександр
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 жов, 2019 12:33

  Аlександр написав:
10 октября 2019 года в Верховной Раде были зарегистрированы сразу два законопроекта, предусматривающие отмену военного сбора. Первый предлагает внести соответствующие изменения в Налоговый кодекс, а второй – в бюджетный. Автором обоих проектов (№2252 и №2253) является нардеп от «Слуги народа» Александр Дубинский.

Текстов документов на сайте Верховной Рады пока нет, однако и без них идея депутата ясна. Речь идет об отмене 1,5% налога, который удерживается с доходов граждан. Он был введен парламентом в 2014 году, как временный – для финансирования армии.

Давно пора.


Опять сей персонаж. :(
Армию все равно надо содержать.
Если этот налог уберут надо будет урезать в другом месте.
Думаете ИВК раскошелится? :?
Aps
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Повідомлення Додано: П'ят 11 жов, 2019 12:35

Re: Байки про банки і не тільки....

Зараз соціалки треба урізати, а не армію. Тим паче економія більша буде
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
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chipmunk
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