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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 573574575576>
Повідомлення Додано: П'ят 11 жов, 2019 11:14

  Aps написав:"серьезно перераспределяет цены внутри табачного рынка"

Да хоть тысячу за пачку - пофиг. Курить вредно для здоровья своего и окружающих. Никогда не курил и не пойму курильщиков - смрад дичайший...
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 жов, 2019 11:49

  Vorlon написав:
  Aps написав:"серьезно перераспределяет цены внутри табачного рынка"

Да хоть тысячу за пачку - пофиг. Курить вредно для здоровья своего и окружающих. Никогда не курил и не пойму курильщиков - смрад дичайший...

Тут тот же "прикол", что и с таможенниками -- когда они о "просадке" доллара плакали -- план поступлений в бюджет -- в "бумаге", а база -- в у.е.
_hunter
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 жов, 2019 12:23

В Піні млрдами ворочають :)
https://maanimo.com/exclusive/142989-opros-bankov-depozity
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Повідомлення Додано: П'ят 11 жов, 2019 12:28

  Игорь Алексеевич написав:Украинцев предупредили о снижении ставок по депозитам
Президент заявил, что стоимость кредитов к концу года снизится на 2%
https://ubr.ua/finances/banking-sector/ ... am-3887371

Разве что номинально в случае отмены порохоботско-свинарчуцкого сбора.
В Украине решили отменить военный сбор - законопроект

10 октября 2019 года в Верховной Раде были зарегистрированы сразу два законопроекта, предусматривающие отмену военного сбора. Первый предлагает внести соответствующие изменения в Налоговый кодекс, а второй – в бюджетный. Автором обоих проектов (№2252 и №2253) является нардеп от «Слуги народа» Александр Дубинский.

Текстов документов на сайте Верховной Рады пока нет, однако и без них идея депутата ясна. Речь идет об отмене 1,5% налога, который удерживается с доходов граждан. Он был введен парламентом в 2014 году, как временный – для финансирования армии.

Давно пора.
Аlександр
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 жов, 2019 12:33

  Аlександр написав:
10 октября 2019 года в Верховной Раде были зарегистрированы сразу два законопроекта, предусматривающие отмену военного сбора. Первый предлагает внести соответствующие изменения в Налоговый кодекс, а второй – в бюджетный. Автором обоих проектов (№2252 и №2253) является нардеп от «Слуги народа» Александр Дубинский.

Текстов документов на сайте Верховной Рады пока нет, однако и без них идея депутата ясна. Речь идет об отмене 1,5% налога, который удерживается с доходов граждан. Он был введен парламентом в 2014 году, как временный – для финансирования армии.

Давно пора.


Опять сей персонаж. :(
Армию все равно надо содержать.
Если этот налог уберут надо будет урезать в другом месте.
Думаете ИВК раскошелится? :?
Aps
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Повідомлення Додано: П'ят 11 жов, 2019 12:35

Re: Байки про банки і не тільки....

Зараз соціалки треба урізати, а не армію. Тим паче економія більша буде
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
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chipmunk
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Повідомлення Додано: П'ят 11 жов, 2019 12:51

  Aps написав: Опять сей персонаж. :(
Армию все равно надо содержать.
Если этот налог уберут надо будет урезать в другом месте.
Думаете ИВК раскошелится? :?


Напомнило реальную ситуацию с ЖЕКом, который абсолютно ничего не делает, но начисляет исправно и договоров даже у жильцов нет и дом не стоит на балансе. Но когда речь зашла об этом - активисты вопросили - а кому мы тогда будем платить? :mrgreen:
Black Jack - White Business
ruvex
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Повідомлення Додано: П'ят 11 жов, 2019 15:25

  Aps написав:Опять сей персонаж. :(
Армию все равно надо содержать.
Если этот налог уберут надо будет урезать в другом месте.
Думаете ИВК раскошелится? :?

Лично из моих процентов по вкладам за 5 лет, яйценюхопорохоботы забрали более 150 000 грн. 100 000 грн. - прямые налохи и 50 000 грн. неначисленные на них проценты. Пускай содержат за счет 1.5% военного сбора с покупки валюты - как в наличной, так в и безналичной форме. От разовой уплаты $30 с покупки $2000 для поездки за границу никто не обеднеет. Или же рассчитывайтесь за рубежом гривневой картой.
Аlександр
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 жов, 2019 15:35

  Аlександр написав:
  Aps написав:Опять сей персонаж. :(
Армию все равно надо содержать.
Если этот налог уберут надо будет урезать в другом месте.
Думаете ИВК раскошелится? :?

Лично из моих процентов по вкладам за 5 лет, яйценюхопорохоботы забрали более 150 000 грн. 100 000 грн. - прямые налохи и 50 000 грн. неначисленные на них проценты. Пускай содержат за счет 1.5% военного сбора с покупки валюты - как в наличной, так в и безналичной форме. От разовой уплаты $30 с покупки $2000 для поездки за границу никто не обеднеет. Или же рассчитывайтесь за рубежом гривневой картой.


Типа армия мне не надо, вертай денюжку взад :mrgreen: Может проще распрощаться с страной, убраться куда нибудь... Хотя там же наверняка есть своя армия :mrgreen:
vano80
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 жов, 2019 16:33

  vano80 написав:Типа армия мне не надо, вертай денюжку взад :mrgreen: Может проще распрощаться с страной, убраться куда нибудь... Хотя там же наверняка есть своя армия :mrgreen:

А может лучше хорошенько потрясти причастных к "вооружению армии"?
Что ни скорая, танк, миномет или "Джавелин" - то скандал со всеми всплывающими порохоботами.
Аlександр
 
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