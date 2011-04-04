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Хотів домовитися з ІВК, але хтось дизлайкнув фотку на ФБ і він одразу збагнув, що народ проти такої домовленості, тому, якщо щось станеться, то він ні за що не відповідає, а поки чекає з усіма, бо він з народом.
Отже, поділили: Зе з народом, ІВК з Прихватом.
Ответ УЖЕ готов, а в реале ждать осталось нам недолго ...
Судя по косвенным данным решение по "Приватбанку" уже принято. Оглашение его в суде - просто пустая формальность. "Приват" останется в собственности государства. Коломойский получает компенсацию ориентировочного размера около 18-26 млрд. гривен. Судебным и юридическим обеспечением процесса занимается Богдан. Заместитель главы ОПУ Тимошенко разрабатывает мероприятия по информационной подаче этого факта общественности. Основной тезис стандартен "Это решение суда, мы не можем вмешиваться". Кроме того в период 16-18 октября Зеленскому советуют провести мероприятия связанные с выездом из Киева и Украины. Самая тяжелая работа досталась Пристайко - внятно объяснить все это на Западе.
Вчера вечером (после 20-00) находясь в Днепре в ресторане "Репортеръ" в компании приближенных, в разговоре о будущем суде по Приватбанку, г-н Коломойский, сказал следующее "Там уже все решено. Мне отстегнут лярд компенсации. ЗэВэ вмешиваться не будет"
Хотів домовитися з ІВК, але хтось дизлайкнув фотку на ФБ і він одразу збагнув, що народ проти такої домовленості, тому, якщо щось станеться, то він ні за що не відповідає, а поки чекає з усіма, бо він з народом.
Отже, поділили: Зе з народом, ІВК з Прихватом.
Ответ УЖЕ готов, а в реале ждать осталось нам недолго ...
Судя по косвенным данным решение по "Приватбанку" уже принято. Оглашение его в суде - просто пустая формальность. "Приват" останется в собственности государства. Коломойский получает компенсацию ориентировочного размера около 18-26 млрд. гривен. Судебным и юридическим обеспечением процесса занимается Богдан. Заместитель главы ОПУ Тимошенко разрабатывает мероприятия по информационной подаче этого факта общественности. Основной тезис стандартен "Это решение суда, мы не можем вмешиваться". Кроме того в период 16-18 октября Зеленскому советуют провести мероприятия связанные с выездом из Киева и Украины. Самая тяжелая работа досталась Пристайко - внятно объяснить все это на Западе.
Вчера вечером (после 20-00) находясь в Днепре в ресторане "Репортеръ" в компании приближенных, в разговоре о будущем суде по Приватбанку, г-н Коломойский, сказал следующее "Там уже все решено. Мне отстегнут лярд компенсации. ЗэВэ вмешиваться не будет"
Слід це запамятати. Вуйцьо просив 2 млрд дол а Богдан дав лише 1 млрд з наших кишень? Після цього Бєня почне свої кредити в Приваті гасити?
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Хотів домовитися з ІВК, але хтось дизлайкнув фотку на ФБ і він одразу збагнув, що народ проти такої домовленості, тому, якщо щось станеться, то він ні за що не відповідає, а поки чекає з усіма, бо він з народом.
Отже, поділили: Зе з народом, ІВК з Прихватом.
Ответ УЖЕ готов, а в реале ждать осталось нам недолго ...
Судя по косвенным данным решение по "Приватбанку" уже принято. Оглашение его в суде - просто пустая формальность. "Приват" останется в собственности государства. Коломойский получает компенсацию ориентировочного размера около 18-26 млрд. гривен. Судебным и юридическим обеспечением процесса занимается Богдан. Заместитель главы ОПУ Тимошенко разрабатывает мероприятия по информационной подаче этого факта общественности. Основной тезис стандартен "Это решение суда, мы не можем вмешиваться". Кроме того в период 16-18 октября Зеленскому советуют провести мероприятия связанные с выездом из Киева и Украины. Самая тяжелая работа досталась Пристайко - внятно объяснить все это на Западе.
Вчера вечером (после 20-00) находясь в Днепре в ресторане "Репортеръ" в компании приближенных, в разговоре о будущем суде по Приватбанку, г-н Коломойский, сказал следующее "Там уже все решено. Мне отстегнут лярд компенсации. ЗэВэ вмешиваться не будет"
Так это всего лишь чистый комиссионный доход привата всего за 9месяцев... как то не верится, что держава, в лице такого одиозного персонажа как богдан, так дёшево отделается от бени