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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 573574575576
Повідомлення Додано: П'ят 11 жов, 2019 17:01

Тру-Ля-Ля...по клавишам рояля...

  klug написав:
  Квесторе_поверніться написав:Шо там Зе наговорив...нічого не зрозумів?
http://finbalance.com.ua/news/zelenskiy-ne-viklyucha-mirovu-uhodu-z-kolomoyskim-shchodo-privatbanku

Хотів домовитися з ІВК, але хтось дизлайкнув фотку на ФБ і він одразу збагнув, що народ проти такої домовленості, тому, якщо щось станеться, то він ні за що не відповідає, а поки чекає з усіма, бо він з народом.

Отже, поділили: Зе з народом, ІВК з Прихватом.


Ответ УЖЕ готов, а в реале ждать осталось нам недолго ... :evil:
Судя по косвенным данным решение по "Приватбанку" уже принято. Оглашение его в суде - просто пустая формальность. "Приват" останется в собственности государства. Коломойский получает компенсацию ориентировочного размера около 18-26 млрд. гривен. Судебным и юридическим обеспечением процесса занимается Богдан. Заместитель главы ОПУ Тимошенко разрабатывает мероприятия по информационной подаче этого факта общественности. Основной тезис стандартен "Это решение суда, мы не можем вмешиваться". Кроме того в период 16-18 октября Зеленскому советуют провести мероприятия связанные с выездом из Киева и Украины. Самая тяжелая работа досталась Пристайко - внятно объяснить все это на Западе.

https://timeze2019.blogspot.com/p/bp.html
Вчера вечером (после 20-00) находясь в Днепре в ресторане "Репортеръ" в компании приближенных, в разговоре о будущем суде по Приватбанку, г-н Коломойский, сказал следующее "Там уже все решено. Мне отстегнут лярд компенсации. ЗэВэ вмешиваться не будет"
Ser Fil
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Повідомлення Додано: П'ят 11 жов, 2019 20:30

Амнистия!

Национальный банк откажется от утвержденного в апреле 2016 года графика повышения всеми банками Украины уставного капитала. Минимальную планку оставят на нынешнем уровне – 200 млн грн.


https://news.finance.ua/ru/news/-/458056/natsbank-reshil-sohranit-zhizn-malym-bankam
Сибарит
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Повідомлення Додано: Суб 12 жов, 2019 11:50

  Ser Fil написав:
  klug написав:
  Квесторе_поверніться написав:Шо там Зе наговорив...нічого не зрозумів?
http://finbalance.com.ua/news/zelenskiy-ne-viklyucha-mirovu-uhodu-z-kolomoyskim-shchodo-privatbanku

Хотів домовитися з ІВК, але хтось дизлайкнув фотку на ФБ і він одразу збагнув, що народ проти такої домовленості, тому, якщо щось станеться, то він ні за що не відповідає, а поки чекає з усіма, бо він з народом.

Отже, поділили: Зе з народом, ІВК з Прихватом.


Ответ УЖЕ готов, а в реале ждать осталось нам недолго ... :evil:
Судя по косвенным данным решение по "Приватбанку" уже принято. Оглашение его в суде - просто пустая формальность. "Приват" останется в собственности государства. Коломойский получает компенсацию ориентировочного размера около 18-26 млрд. гривен. Судебным и юридическим обеспечением процесса занимается Богдан. Заместитель главы ОПУ Тимошенко разрабатывает мероприятия по информационной подаче этого факта общественности. Основной тезис стандартен "Это решение суда, мы не можем вмешиваться". Кроме того в период 16-18 октября Зеленскому советуют провести мероприятия связанные с выездом из Киева и Украины. Самая тяжелая работа досталась Пристайко - внятно объяснить все это на Западе.

https://timeze2019.blogspot.com/p/bp.html
Вчера вечером (после 20-00) находясь в Днепре в ресторане "Репортеръ" в компании приближенных, в разговоре о будущем суде по Приватбанку, г-н Коломойский, сказал следующее "Там уже все решено. Мне отстегнут лярд компенсации. ЗэВэ вмешиваться не будет"

Слід це запамятати. Вуйцьо просив 2 млрд дол а Богдан дав лише 1 млрд з наших кишень?
Після цього Бєня почне свої кредити в Приваті гасити?
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Суб 12 жов, 2019 12:08

Re: Байки про банки і не тільки....

Беня ніколи нічого не погасить. Він же єврей,все буде тільки забирати))
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Повідомлення Додано: Суб 12 жов, 2019 12:41

  Квесторе_поверніться написав:Слід це запамятати. Вуйцьо просив 2 млрд дол а Богдан дав лише 1 млрд з наших кишень?


Обычный переговорный процесс - проси больше, чтобы получить, то что хотел.

  Квесторе_поверніться написав:Після цього Бєня почне свої кредити в Приваті гасити?


Какие-такие кредиты ? Сомневаюсь, что на Беню оформлен хоть один кредит.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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Повідомлення Додано: Суб 12 жов, 2019 14:22

  Ser Fil написав:
  klug написав:
  Квесторе_поверніться написав:Шо там Зе наговорив...нічого не зрозумів?
http://finbalance.com.ua/news/zelenskiy-ne-viklyucha-mirovu-uhodu-z-kolomoyskim-shchodo-privatbanku

Хотів домовитися з ІВК, але хтось дизлайкнув фотку на ФБ і він одразу збагнув, що народ проти такої домовленості, тому, якщо щось станеться, то він ні за що не відповідає, а поки чекає з усіма, бо він з народом.

Отже, поділили: Зе з народом, ІВК з Прихватом.


Ответ УЖЕ готов, а в реале ждать осталось нам недолго ... :evil:
Судя по косвенным данным решение по "Приватбанку" уже принято. Оглашение его в суде - просто пустая формальность. "Приват" останется в собственности государства. Коломойский получает компенсацию ориентировочного размера около 18-26 млрд. гривен. Судебным и юридическим обеспечением процесса занимается Богдан. Заместитель главы ОПУ Тимошенко разрабатывает мероприятия по информационной подаче этого факта общественности. Основной тезис стандартен "Это решение суда, мы не можем вмешиваться". Кроме того в период 16-18 октября Зеленскому советуют провести мероприятия связанные с выездом из Киева и Украины. Самая тяжелая работа досталась Пристайко - внятно объяснить все это на Западе.

https://timeze2019.blogspot.com/p/bp.html
Вчера вечером (после 20-00) находясь в Днепре в ресторане "Репортеръ" в компании приближенных, в разговоре о будущем суде по Приватбанку, г-н Коломойский, сказал следующее "Там уже все решено. Мне отстегнут лярд компенсации. ЗэВэ вмешиваться не будет"

Так это всего лишь чистый комиссионный доход привата всего за 9месяцев... как то не верится, что держава, в лице такого одиозного персонажа как богдан, так дёшево отделается от бени
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Повідомлення Додано: Суб 12 жов, 2019 17:04

  Stringer написав:Так это всего лишь чистый комиссионный доход привата всего за 9месяцев...

какой еще доход?
если бы банки были прибыльные, то государству не приходилось бы каждый год докапитализировать каждый госбанк на миллиарды гривен
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