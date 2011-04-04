Судя по косвенным данным решение по "Приватбанку" уже принято. Оглашение его в суде - просто пустая формальность. "Приват" останется в собственности государства. Коломойский получает компенсацию ориентировочного размера около 18-26 млрд. гривен. Судебным и юридическим обеспечением процесса занимается Богдан. Заместитель главы ОПУ Тимошенко разрабатывает мероприятия по информационной подаче этого факта общественности. Основной тезис стандартен "Это решение суда, мы не можем вмешиваться". Кроме того в период 16-18 октября Зеленскому советуют провести мероприятия связанные с выездом из Киева и Украины. Самая тяжелая работа досталась Пристайко - внятно объяснить все это на Западе.