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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Суб 12 жов, 2019 12:08
Re: Байки про банки і не тільки....
Беня ніколи нічого не погасить. Він же єврей,все буде тільки забирати))
Додано: Суб 12 жов, 2019 12:41
Обычный переговорный процесс - проси больше, чтобы получить, то что хотел.
Какие-такие кредиты ? Сомневаюсь, что на Беню оформлен хоть один кредит.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Додано: Суб 12 жов, 2019 14:22
Так это всего лишь чистый комиссионный доход привата всего за 9месяцев... как то не верится, что держава, в лице такого одиозного персонажа как богдан, так дёшево отделается от бени
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Додано: Суб 12 жов, 2019 17:04
какой еще доход?
если бы банки были прибыльные, то государству не приходилось бы каждый год докапитализировать каждый госбанк на миллиарды гривен
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Додано: Суб 12 жов, 2019 17:36
Давно талдичу шо дрібним банкам 300 млн в статутник це лишнє.
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Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Суб 12 жов, 2019 20:37
Это где такие сказки рассказывают? в чьей методичке такое?
Через пару лет такого темпа отобьют всю докапитализацию ...
так что выглядит сомнительно, что беня согласится на лярд долларов за отжатый прибыльный бизнес...
вот если с учетом невозвращенных кредитов - тогда возможно
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Додано: Суб 12 жов, 2019 22:29
вот что мне интересно так то показывал ли до приватизации бегемот такую прибыльность?
думаю никто не сомневается что с бухотчетностью можно химичить что бы показать больше или меньше прибыли. так вот если показать много прибыли - она ведь должна пойти в казну? например нафтогаз обязан 70% прибыли напрявлять в бюджет. а бегемот?
ведь если приват способен такую прибыль генерировать - почему коломойский такой бедный официально?
вобщем с этой сумасшедшей прибыльностью бегемота больше вопросов чем ответов.
Додано: Суб 12 жов, 2019 23:42
Re: Байки про банки і не тільки....
Це початок кінця зелених. Випадково нічого не робиться. Що тепер скаже Долярчик і інші?
В Минфине ошибочно объявили о подаче апелляции на решение, которого еще нет
"Министерство финансов 10 октября опубликовало на сайте пресс-релиз о проигрыше дела о возврате акций ПриватБанка бывшим владельцам Игорю Коломойскому и Геннадию Боголюбову.
В сообщении, которое было вскоре удалено с сайта, Минфин, Национальный банк (НБУ) и ПриватБанк информировали о том, что собираются оспорить в аппеляции решение Хозсуда Киева от 8 октября."
Додано: Нед 13 жов, 2019 10:24
Звісно, стрімке падіння рейтингу ЗЕ + завтрішня акція добавить масла у вогонь. 10 тисяч вийшло + 6 обласних офіційно направили ноти - і зашквар, який вилився в 14 годин пресс-конференції. Але завтра буде ще гарячіше...
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