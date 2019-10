Додано: Пон 14 жов, 2019 15:20

klug написав: Так. Моно - це взагалі не банк, це лише продукт Універсал банку. Юридично, він не є окремим суб'єктом. З точки зору не має значення, як гроші потрапили до Універсалу - хоч через застосунок (моно), хоч через відділення.



З іншого боку ТАСКОМБАНК з Універсалом об'єднує лише те, що вони входять в одну групу (якщо спрощувати, то просто належать одному власнику). Між банками є деяке партнерство, але юридично - це дві окремі організації. Так. Моно - це взагалі не банк, це лише продукт Універсал банку. Юридично, він не є окремим суб'єктом. З точки зору не має значення, як гроші потрапили до Універсалу - хоч через застосунок (моно), хоч через відділення.З іншого боку ТАСКОМБАНК з Універсалом об'єднує лише те, що вони входять в одну групу (якщо спрощувати, то просто належать одному власнику). Між банками є деяке партнерство, але юридично - це дві окремі організації.

яке, я з карти Уні, не можу зняти без комісії Таза? яке, я з карти Уні, не можу зняти без комісії Таза?

Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.

zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/