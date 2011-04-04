А що назавтра має відбутися? Україна - Португалія?
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Нед 13 жов, 2019 16:07
Re: Байки про банки і не тільки....
А що назавтра має відбутися? Україна - Португалія?
Если сникнет парус -
Мы ударим вёслами
Додано: Нед 13 жов, 2019 16:13
Кажуть Богдан адвокат який розрулював делікатні питання і з вуйцем Бєньою.
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Додано: Нед 13 жов, 2019 18:47
Катерина дезавуальовує ситуацію з вуйцем Бєньою.
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Додано: Нед 13 жов, 2019 19:12
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Додано: Нед 13 жов, 2019 19:13
Ні, день Козацтва. Червоний день календаря.
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Додано: Нед 13 жов, 2019 20:51
через пару лет, когда курс улетит на 40 нам скажут что банк нуждается в очередной докапитализации,
нбу уже проводит стрестесты
50 гривен дополнительно к бонусу за открытие депозита
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Додано: Пон 14 жов, 2019 15:20
яке, я з карти Уні, не можу зняти без комісії Таза?
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
Додано: Пон 14 жов, 2019 17:29
Національний банк відмовиться від затвердженого у квітні 2016 року графіка підвищення усіма банками України статутного капіталу. Мінімальну планку залишать на рівні – 200 млн грн.
+50грн !
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Додано: Пон 14 жов, 2019 21:16
Re: Байки про банки і не тільки....
Платина під депо - ні.
Є комісія Комси2 з винятками + комісія Комси.
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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