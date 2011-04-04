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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 574575576577
Повідомлення Додано: Нед 13 жов, 2019 16:13

  reef написав:
  Stringer написав:Так это всего лишь чистый комиссионный доход привата всего за 9месяцев... как то не верится, что держава, в лице такого одиозного персонажа как богдан, так дёшево отделается от бени

А разве Богдан не "бывший" сотрудник Коломойского?

Кажуть Богдан адвокат який розрулював делікатні питання і з вуйцем Бєньою.
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Повідомлення Додано: Нед 13 жов, 2019 18:47

Катерина дезавуальовує ситуацію з вуйцем Бєньою.
https://www.pravda.com.ua/news/2019/10/13/7228962/
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Повідомлення Додано: Нед 13 жов, 2019 19:12

reef

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Повідомлення Додано: Нед 13 жов, 2019 19:13

  Investor_K написав:
  jay2004 написав:Звісно, стрімке падіння рейтингу ЗЕ + завтрішня акція добавить масла у вогонь. 10 тисяч вийшло + 6 обласних офіційно направили ноти - і зашквар, який вилився в 14 годин пресс-конференції. Але завтра буде ще гарячіше...

А що назавтра має відбутися? Україна - Португалія?



Ні, день Козацтва. Червоний день календаря.
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Повідомлення Додано: Нед 13 жов, 2019 20:51

  Stringer написав:,
Через пару лет такого темпа отобьют всю докапитализацию ...
,

через пару лет, когда курс улетит на 40 нам скажут что банк нуждается в очередной докапитализации,
нбу уже проводит стрестесты
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Повідомлення Додано: Пон 14 жов, 2019 15:20

  klug написав:Так. Моно - це взагалі не банк, це лише продукт Універсал банку. Юридично, він не є окремим суб'єктом. З точки зору не має значення, як гроші потрапили до Універсалу - хоч через застосунок (моно), хоч через відділення.

З іншого боку ТАСКОМБАНК з Універсалом об'єднує лише те, що вони входять в одну групу (якщо спрощувати, то просто належать одному власнику). Між банками є деяке партнерство, але юридично - це дві окремі організації.

яке, я з карти Уні, не можу зняти без комісії Таза?
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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flyman
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Повідомлення Додано: Пон 14 жов, 2019 17:29

Національний банк відмовиться від затвердженого у квітні 2016 року графіка підвищення усіма банками України статутного капіталу. Мінімальну планку залишать на рівні – 200 млн грн.
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Пон 14 жов, 2019 21:16

Re: Байки про банки і не тільки....

  flyman написав:яке, я з карти Уні, не можу зняти без комісії Таза?

Платина під депо - ні.
Є комісія Комси2 з винятками + комісія Комси.
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  greenozon написав:Національний банк відмовиться від затвердженого у квітні 2016 року графіка підвищення усіма банками України статутного капіталу. Мінімальну планку залишать на рівні – 200 млн грн.

Баян с позапрошлой страницы...
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