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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 575576577578
Повідомлення Додано: Вів 15 жов, 2019 14:44

  Квесторе_поверніться написав:І шо Вуйцю робити? :(
https://www.epravda.com.ua/news/2019/10/15/652571/

як що:
1. копендупен,
2. ФГВО = 100 000 євро
3. крілячий та воєнний податок = 0 якнайшвидше

тоді я за Зе !
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 15 жов, 2019 15:29

Троха Фурса забігає вперед...слід дочекатись рішення по суті.
А українські суди призупинити...до остаточного рішення в Лондоні.
Якщо Богдан вже все порішав...то має подати у відставку.
https://www.epravda.com.ua/columns/2019/10/15/652574/
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Повідомлення Додано: Вів 15 жов, 2019 16:56

Це шо за Європа така...грошенята вкрадені в Неньки України собі забирає :(
http://finbalance.com.ua/news/hpu-latviyskiy-sud-konfiskuvav-30-mln-ukranskikh-eks-chinovnikiv
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Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 29679
З нами з: 22.11.13
Подякував: 1 раз.
Подякували: 1498 раз.
 
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