Додано: Вів 15 жов, 2019 14:44

Квесторе_поверніться написав: І шо Вуйцю робити?

https://www.epravda.com.ua/news/2019/10/15/652571/ І шо Вуйцю робити?

як що:

1. копендупен,

2. ФГВО = 100 000 євро

3. крілячий та воєнний податок = 0 якнайшвидше



Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.

zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/