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15 жовтня 2019/ Альфа-Банк Альфа-Банк та Укрсоцбанк завершили об’єднання балансів та технічні роботи, пов’язані з приєднанням Укрсоцбанку до Альфа-Банку Україна. Альфа-Банк Україна став повним правонаступником усіх прав та зобов’язань Укрсоцбанку по відношенню до його клієнтів, партнерів та контрагентів. Акт передачі було затверджено 15 жовтня 2019 року рішенням загальних зборів акціонерів Альфа-Банку Україна та рішенням єдиного акціонера Укрсоцбанку. Всі юридичні процедури, пов’язані з приєднанням та припиненням діяльності Укрсоцбанку, будуть завершені до кінця поточного року. Також рішенням загальних зборів акціонерів Альфа-Банку Україна були затверджені збільшення статутного капіталу банку та випуск акцій банку з метою конвертації акцій Укрсоцбанку. «Два з половиною роки наша об’єднана команда наполегливо працювала над злиттям двох великих банків. Завдяки зваженим рішенням та підтримці акціонерів, професіоналізму команди та прихильності та довірі з боку клієнтів та партнерів це об’єднання стало найуспішнішим прикладом вдалої синергії двох різних фінустанов, і ми починаємо нову історію лідерства на національному банківському ринку. Відтепер ми є єдиним цілим з сильною експертизою, кращими практиками та амбіційними цілями», – заявила Вікторія Михайльо, голова правління Альфа-Банку Україна. Реорганізація фінустанов шляхом приєднання Укрсоцбанку до Альфа-Банку Україна проводиться за спрощеною процедурою, передбаченою Законом «Про спрощення процедур реорганізації та капіталізації банків» згідно з дозволом Національного банку України від 12 вересня 2019 року. https://alfabank.ua/about/press/alfa-ba ... lisya-1982