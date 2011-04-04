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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 576577578579>
Повідомлення Додано: Вів 15 жов, 2019 14:44

  Квесторе_поверніться написав:І шо Вуйцю робити? :(
https://www.epravda.com.ua/news/2019/10/15/652571/

як що:
1. копендупен,
2. ФГВО = 100 000 євро
3. крілячий та воєнний податок = 0 якнайшвидше

тоді я за Зе !
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 15 жов, 2019 15:29

Троха Фурса забігає вперед...слід дочекатись рішення по суті.
А українські суди призупинити...до остаточного рішення в Лондоні.
Якщо Богдан вже все порішав...то має подати у відставку.
https://www.epravda.com.ua/columns/2019/10/15/652574/
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Повідомлення Додано: Вів 15 жов, 2019 16:56

Це шо за Європа така...грошенята вкрадені в Неньки України собі забирає :(
http://finbalance.com.ua/news/hpu-latviyskiy-sud-konfiskuvav-30-mln-ukranskikh-eks-chinovnikiv
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Повідомлення Додано: Вів 15 жов, 2019 21:08

Re: Байки про банки і не тільки....

  Квесторе_поверніться написав:А українські суди призупинити.


ще один Зепрезидент найшовся
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greenozon
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Повідомлення Додано: Вів 15 жов, 2019 21:10

15 жовтня 2019/ Альфа-Банк
Альфа-Банк та Укрсоцбанк завершили об’єднання балансів та технічні роботи, пов’язані з приєднанням Укрсоцбанку до Альфа-Банку Україна.
Альфа-Банк Україна став повним правонаступником усіх прав та зобов’язань Укрсоцбанку по відношенню до його клієнтів, партнерів та контрагентів. Акт передачі було затверджено 15 жовтня 2019 року рішенням загальних зборів акціонерів Альфа-Банку Україна та рішенням єдиного акціонера Укрсоцбанку. Всі юридичні процедури, пов’язані з приєднанням та припиненням діяльності Укрсоцбанку, будуть завершені до кінця поточного року.
Також рішенням загальних зборів акціонерів Альфа-Банку Україна були затверджені збільшення статутного капіталу банку та випуск акцій банку з метою конвертації акцій Укрсоцбанку.
«Два з половиною роки наша об’єднана команда наполегливо працювала над злиттям двох великих банків. Завдяки зваженим рішенням та підтримці акціонерів, професіоналізму команди та прихильності та довірі з боку клієнтів та партнерів це об’єднання стало найуспішнішим прикладом вдалої синергії двох різних фінустанов, і ми починаємо нову історію лідерства на національному банківському ринку. Відтепер ми є єдиним цілим з сильною експертизою, кращими практиками та амбіційними цілями», – заявила Вікторія Михайльо, голова правління Альфа-Банку Україна.
Реорганізація фінустанов шляхом приєднання Укрсоцбанку до Альфа-Банку Україна проводиться за спрощеною процедурою, передбаченою Законом «Про спрощення процедур реорганізації та капіталізації банків» згідно з дозволом Національного банку України від 12 вересня 2019 року. https://alfabank.ua/about/press/alfa-ba ... lisya-1982
ТИХИЙ
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Повідомлення Додано: Вів 15 жов, 2019 22:32

  Квесторе_поверніться написав:Це шо за Європа така...грошенята вкрадені в Неньки України собі забирає :(
http://finbalance.com.ua/news/hpu-latviyskiy-sud-konfiskuvav-30-mln-ukranskikh-eks-chinovnikiv

Этим живет и кормится старая добрая Европа.
Black Jack - White Business
ruvex
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Повідомлення Додано: Вів 15 жов, 2019 23:01

Re: Байки про банки і не тільки....

ruvex написав:
  Квесторе_поверніться написав:Це шо за Європа така...грошенята вкрадені в Неньки України собі забирає :(
http://finbalance.com.ua/news/hpu-latviyskiy-sud-konfiskuvav-30-mln-ukranskikh-eks-chinovnikiv

Этим живет и кормится старая добрая Европа.
США по моему миллионы премьера Лазаренко тоже не вернуло.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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Повідомлення Додано: Вів 15 жов, 2019 23:06

  freeze написав:
ruvex написав:
  Квесторе_поверніться написав:Це шо за Європа така...грошенята вкрадені в Неньки України собі забирає :(
http://finbalance.com.ua/news/hpu-latviyskiy-sud-konfiskuvav-30-mln-ukranskikh-eks-chinovnikiv

Этим живет и кормится старая добрая Европа.
США по моему миллионы премьера Лазаренко тоже не вернуло.


И ЕС, и США нам все возвращают - в кредит под 5-10% годовых :mrgreen:
zРадио
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Повідомлення Додано: Сер 16 жов, 2019 17:32

з 1 липня 2020 року Національний банк стане регулятором
страхових,
лізингових,
фінансових компаній,
кредитних спілок,
ломбардів та
бюро кредитних історій.
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Сер 16 жов, 2019 17:36

  greenozon написав:з 1 липня 2020 року Національний банк стане регулятором
страхових,
лізингових,
фінансових компаній,
кредитних спілок,
ломбардів та
бюро кредитних історій.

А де колекторські контори?
Ця інфо не деза?
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Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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