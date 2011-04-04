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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 576577578579
Повідомлення Додано: Сер 16 жов, 2019 17:42

якщо для вас закон це деза то нема про що говорити далі
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greenozon
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Повідомлення Додано: Сер 16 жов, 2019 17:55

  greenozon написав:якщо для вас закон це деза то нема про що говорити далі

Закон в студію.
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Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Сер 16 жов, 2019 18:04

Re: Байки про банки і не тільки....

Квесторе_поверніться написав:
  greenozon написав:якщо для вас закон це деза то нема про що говорити далі

Закон в студію.
https://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=66723
dr_morgenstern
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Повідомлення Додано: Сер 16 жов, 2019 18:18

Re: Байки про банки і не тільки....

  dr_morgenstern написав:https://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=66723

Тут пише проект Закону а де сам Закон?
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Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Сер 16 жов, 2019 18:26

Re: Байки про банки і не тільки....

Квесторе_поверніться написав:
  dr_morgenstern написав:https://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=66723

Тут пише проект Закону а де сам Закон?
ВРУ прийняла, Президент підписав, тому на наступний день після офіційної публікацій цей проект набере силу Закону.
dr_morgenstern
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Повідомлення Додано: Сер 16 жов, 2019 18:31

  dr_morgenstern написав:
Квесторе_поверніться написав:
  dr_morgenstern написав:https://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=66723

Тут пише проект Закону а де сам Закон?
ВРУ прийняла, Президент підписав, тому на наступний день після офіційної публікацій цей проект набере силу Закону.

Ок. Дякую.
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Сер 16 жов, 2019 18:41

МВФ каже що долар буде прибавляти біля гривні кожен рік до 2024 року.
http://finbalance.com.ua/news/mvf-ozvuchiv-prohnozi-dlya-hrivni-do-2024-roku
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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