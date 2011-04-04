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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Сер 16 жов, 2019 17:42
якщо для вас закон це деза то нема про що говорити далі
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Додано: Сер 16 жов, 2019 17:55
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Додано: Сер 16 жов, 2019 18:04
Re: Байки про банки і не тільки....
Додано: Сер 16 жов, 2019 18:18
Re: Байки про банки і не тільки....
Тут пише проект Закону а де сам Закон?
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Додано: Сер 16 жов, 2019 18:26
Re: Байки про банки і не тільки....
Додано: Сер 16 жов, 2019 18:31
Ок. Дякую.
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Додано: Сер 16 жов, 2019 18:41
МВФ каже що долар буде прибавляти біля гривні кожен рік до 2024 року.
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