>>Загальне декларування – це фінансово вигідніше, ніж той стан, в якому ми перебуваємо зараз”, – зазначив Гетманцев.
треба читати "вигідно слугам і зелебобікам"
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Додано: П'ят 18 жов, 2019 10:32
>>Загальне декларування – це фінансово вигідніше, ніж той стан, в якому ми перебуваємо зараз”, – зазначив Гетманцев.
треба читати "вигідно слугам і зелебобікам"
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Додано: П'ят 18 жов, 2019 11:55
А чим маленькому Українцю не вигідно?
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Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: П'ят 18 жов, 2019 12:19
Тому що йому тоді субсидії не буде. А ще можуть і старі виплати повернути попросити. І податківці побачать реальний дохід а не фігню потсправці.
У моєї дружини в родичів цирк. Іх позбавили субсидії. Поїхали розбиратися в собес на ЛЕКСУСІ Я ржав, а вони на мене образилися. Ніхто офіційно не працює, відпочивати кожен рік їздять за кордон, ресторани кожну неділю,Живуть у бабціному добре відремонтованому великому будинку. Гроші є, але блін пару тищ гривень треба ще умикнути а в бюджет нефіга не сплатити.
Додано: П'ят 18 жов, 2019 13:25
Вот задекларируетесь,продадут вашу декларацию,зайдут к вам с паяльником-и все объяснят)
Додано: П'ят 18 жов, 2019 13:44
Так держлужбовці декларують - багато з паяльником до них завітали?
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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