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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 577578579580
Повідомлення Додано: П'ят 18 жов, 2019 10:32

>>Загальне декларування – це фінансово вигідніше, ніж той стан, в якому ми перебуваємо зараз”, – зазначив Гетманцев.

треба читати "вигідно слугам і зелебобікам"
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greenozon
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Повідомлення Додано: П'ят 18 жов, 2019 11:55

  greenozon написав:>>Загальне декларування – це фінансово вигідніше, ніж той стан, в якому ми перебуваємо зараз”, – зазначив Гетманцев.

треба читати "вигідно слугам і зелебобікам"

А чим маленькому Українцю не вигідно?
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Повідомлення Додано: П'ят 18 жов, 2019 12:19

  Квесторе_поверніться написав:
  greenozon написав:>>Загальне декларування – це фінансово вигідніше, ніж той стан, в якому ми перебуваємо зараз”, – зазначив Гетманцев.

треба читати "вигідно слугам і зелебобікам"

А чим маленькому Українцю не вигідно?


Тому що йому тоді субсидії не буде. А ще можуть і старі виплати повернути попросити. І податківці побачать реальний дохід а не фігню потсправці.
У моєї дружини в родичів цирк. Іх позбавили субсидії. Поїхали розбиратися в собес на ЛЕКСУСІ Я ржав, а вони на мене образилися. Ніхто офіційно не працює, відпочивати кожен рік їздять за кордон, ресторани кожну неділю,Живуть у бабціному добре відремонтованому великому будинку. Гроші є, але блін пару тищ гривень треба ще умикнути а в бюджет нефіга не сплатити.
PUnder
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 жов, 2019 13:25

  Квесторе_поверніться написав:
  greenozon написав:>>Загальне декларування – це фінансово вигідніше, ніж той стан, в якому ми перебуваємо зараз”, – зазначив Гетманцев.

треба читати "вигідно слугам і зелебобікам"

А чим маленькому Українцю не вигідно?

Вот задекларируетесь,продадут вашу декларацию,зайдут к вам с паяльником-и все объяснят)
LuckyG
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 жов, 2019 13:44

  LuckyG написав:
  Квесторе_поверніться написав:
  greenozon написав:>>Загальне декларування – це фінансово вигідніше, ніж той стан, в якому ми перебуваємо зараз”, – зазначив Гетманцев.

треба читати "вигідно слугам і зелебобікам"

А чим маленькому Українцю не вигідно?

Вот задекларируетесь,продадут вашу декларацию,зайдут к вам с паяльником-и все объяснят)

Так держлужбовці декларують - багато з паяльником до них завітали?
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 жов, 2019 16:43

Достаточно. Даже к судьям и прокурорам. Мало вы видно новости читаете.
LuckyG
 
Повідомлень: 767
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